|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ремонт це важко завжди. Краще не спішити і так орендарів немає))
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:29
Доречі, прийміть мої вибачення, що-до висловлювання про Ваш вибір локації новобуда!
Справа в тому, що справді - якщо локація "менш-більш", то там зразу виставляють конячий цінник, при якому зовсім не цікаво інвестувати в квартиру під здачу!
Тож, локація моєї майбутньої квартири, яку планую взяти в кінці цього року - теж в локації під назвою "#напівдупа"
Тобто, не зовсім в дупі, але вже на вході
Але побачимо, як воно буде!
Бо з чогось треба починати!(ну не в гривні ж сидіти на депо)
Тож, вже менше, як через 2міс. - я озвучу, де саме це "чарівне" місце!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:34
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:37
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Кажете, зразу треба буде рубати цінник на двоє?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:56
Да причем здесь это? У меня тоже котел, но уже второй год отключен - греюсь электрикой.
Я о мнимом достоинстве квартиры для сдачи - мол будет дешевле за отопление для арендаторов благодаря ИО. Скорее всего не будет в этом + и когда арендатор заплатит коммуналку зимой он может запросто уйти туда где ЦО, но дешевле аренда.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|