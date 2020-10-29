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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ремонт це важко завжди. Краще не спішити і так орендарів немає))
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:29

  ihorko_lviv написав:От якісь покращення на підголоско можуть бути:
https://lviv.pb.org.ua/projects/23

Недалеко від білого шоколаду, до речі. Голосуємо, панове :)

Доречі, прийміть мої вибачення, що-до висловлювання про Ваш вибір локації новобуда!
Справа в тому, що справді - якщо локація "менш-більш", то там зразу виставляють конячий цінник, при якому зовсім не цікаво інвестувати в квартиру під здачу!

Тож, локація моєї майбутньої квартири, яку планую взяти в кінці цього року - теж в локації під назвою "#напівдупа" :mrgreen:
Тобто, не зовсім в дупі, але вже на вході :mrgreen:
Але побачимо, як воно буде!
Бо з чогось треба починати!(ну не в гривні ж сидіти на депо) :D

Тож, вже менше, як через 2міс. - я озвучу, де саме це "чарівне" місце! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:34

  Ethereum написав:Ремонт це важко завжди. Краще не спішити і так орендарів немає))

Ціна вирішує! 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Якщо у вас новобуд і ремонт з перших - то орендарі будуть ту хату обходити стороною. Слухати постійні ремонти не дуже хочуть люди, особливо коли з дому працюють

Кажете, зразу треба буде рубати цінник на двоє? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:56

  Долярчик написав:ol_zy В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув! :)
Але, не економлю, так як є діти!

Да причем здесь это? У меня тоже котел, но уже второй год отключен - греюсь электрикой.
Я о мнимом достоинстве квартиры для сдачи - мол будет дешевле за отопление для арендаторов благодаря ИО. Скорее всего не будет в этом + и когда арендатор заплатит коммуналку зимой он может запросто уйти туда где ЦО, но дешевле аренда.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:39

Кабінет міністрів передасть гуртожитки у власність громад 2021 року.

Загалом, планують передати 490 гуртожитків. Це має надати можливість 68,6 тис. людям приватизувати кімнати й таким чином реалізувати конституційне право на житло, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Влада обіцяє виплатити компенсацію суб’єктам господарювання, до статутного капіталу яких входять ці гуртожитки. За розрахунками Кабміну, це коштуватиме 1,27 млрд грн, з яких 1 млрд виділять з місцевих бюджетів.

Багато гуртожитків радянських часів тепер значаться на балансі приватних підприємств. Але, приватизувати кімнату в гуртожитку, що перебуває в приватній власності, люди не мають права. Власник будинку в будь-який момент може здати його в оренду.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Власник будинку в будь-який момент може здати його в оренду.

Ехххххх, а конкурентів все збільшується і збільшується :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:31

  ol_zy написав:
  Долярчик написав:ol_zy В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув! :)
Але, не економлю, так як є діти!

Да причем здесь это? У меня тоже котел, но уже второй год отключен - греюсь электрикой.
Я о мнимом достоинстве квартиры для сдачи - мол будет дешевле за отопление для арендаторов благодаря ИО. Скорее всего не будет в этом + и когда арендатор заплатит коммуналку зимой он может запросто уйти туда где ЦО, но дешевле аренда.


Про шо Ви говорите? Людині здається, що сила силенна орендарів затамувавши подих чекають коли Долярчик вийде на ринок зі своєю іпотечною однушкою і дасть їм шанс вселитись в неї на 10років, за 8к /місяць звичайно, що з привязкою до курсу доллара.
І, що б ви не казали... В Долярчика в запасі є купа відео з ютуба де Кіосакі, Шварц ітд. докажуть Вам, що він правий, а Ви ні. І поф.. г, що математика його ідеї в наших реаліях мінусова, бо обрані ним вхідні дані є у відриві від реальності, оскільки опираються на не реалістично-оптимістичний прогноз.
Долярчик і його сильна фінансова ютуб команда радників бачать мету і не бачать перешкод)))
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:15

  Львівський БатяР написав:
  ol_zy написав:
  Долярчик написав:ol_zy В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув! :)
Але, не економлю, так як є діти!

Да причем здесь это? У меня тоже котел, но уже второй год отключен - греюсь электрикой.
Я о мнимом достоинстве квартиры для сдачи - мол будет дешевле за отопление для арендаторов благодаря ИО. Скорее всего не будет в этом + и когда арендатор заплатит коммуналку зимой он может запросто уйти туда где ЦО, но дешевле аренда.


Про шо Ви говорите? Людині здається, що сила силенна орендарів затамувавши подих чекають коли Долярчик вийде на ринок зі своєю іпотечною однушкою і дасть їм шанс вселитись в неї на 10років, за 8к /місяць звичайно, що з привязкою до курсу доллара.
І, що б ви не казали... В Долярчика в запасі є купа відео з ютуба де Кіосакі, Шварц ітд. докажуть Вам, що він правий, а Ви ні. І поф.. г, що математика його ідеї в наших реаліях мінусова, бо обрані ним вхідні дані є у відриві від реальності, оскільки опираються на не реалістично-оптимістичний прогноз.
Долярчик і його сильна фінансова ютуб команда радників бачать мету і не бачать перешкод)))


Геніально! :D :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:04

Як там Черняк каже - ЄБШ! Тільки вперед!(і буде вам щастя)

  Львівський БатяР написав:
  ol_zy написав:
  Долярчик написав:ol_zy В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув! :)
Але, не економлю, так як є діти!

Да причем здесь это? У меня тоже котел, но уже второй год отключен - греюсь электрикой.
Я о мнимом достоинстве квартиры для сдачи - мол будет дешевле за отопление для арендаторов благодаря ИО. Скорее всего не будет в этом + и когда арендатор заплатит коммуналку зимой он может запросто уйти туда где ЦО, но дешевле аренда.


Про шо Ви говорите? Людині здається, що сила силенна орендарів затамувавши подих чекають коли Долярчик вийде на ринок зі своєю іпотечною однушкою і дасть їм шанс вселитись в неї на 10років, за 8к /місяць звичайно, що з привязкою до курсу доллара.
І, що б ви не казали... В Долярчика в запасі є купа відео з ютуба де Кіосакі, Шварц ітд. докажуть Вам, що він правий, а Ви ні. І поф.. г, що математика його ідеї в наших реаліях мінусова, бо обрані ним вхідні дані є у відриві від реальності, оскільки опираються на не реалістично-оптимістичний прогноз.
Долярчик і його сильна фінансова ютуб команда радників бачать мету і не бачать перешкод)))

Відповідь Вам(та й всім) дав тут(виділено чорним)
viewtopic.php?f=27&t=239049&p=5093712#p5093712
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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