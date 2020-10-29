|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:07
Вже важко читати такі бредні чергові.
Вже з Зеблоїдом на землю опустилися,а тут знову політ в космос.
В нас не ситуація Польщі 2005-2015 років,де був бум на цей варіант.
Поїдьте до акурта ,він все пояснить легко. А тут немає чого спамити по львівській нерухомості.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1377
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54
Пана Долярчика дійсно все більше і більше заносить "не в ту стєпь".
У акурта не прижеветься однозначно. Не надсилайте мені, пане Ethereum.
Я не впораюся...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4982
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1851 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8254
|1003751
|
П'ят 06 лис, 2020 16:46
akurt
|
|10
|1045
|
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor
|
|1237
|156742
|
|