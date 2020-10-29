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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 576577578579
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вже важко читати такі бредні чергові.
Вже з Зеблоїдом на землю опустилися,а тут знову політ в космос.
В нас не ситуація Польщі 2005-2015 років,де був бум на цей варіант.
Поїдьте до акурта ,він все пояснить легко. А тут немає чого спамити по львівській нерухомості.
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54

Пана Долярчика дійсно все більше і більше заносить "не в ту стєпь".
У акурта не прижеветься однозначно. Не надсилайте мені, пане Ethereum.
Я не впораюся...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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