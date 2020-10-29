Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вже важко читати такі бредні чергові. Вже з Зеблоїдом на землю опустилися,а тут знову політ в космос. В нас не ситуація Польщі 2005-2015 років,де був бум на цей варіант. Поїдьте до акурта ,він все пояснить легко. А тут немає чого спамити по львівській нерухомості.
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Недалеко від білого шоколаду, до речі. Голосуємо, панове
Доречі, прийміть мої вибачення, що-до висловлювання про Ваш вибір локації новобуда! Справа в тому, що справді - якщо локація "менш-більш", то там зразу виставляють конячий цінник, при якому зовсім не цікаво інвестувати в квартиру під здачу!
та там і нема чого вибачатись дуже. Я і не казав що там локація супер. Але так, враховуючи ціну і інше, то там не найгірший варіант. Ну то знову таки суб"єктивно.
У січні-червні 2020 року в обласному центрі прийнято в експлуатацію 232,1тис.м2 загальної площі нового житла, що на 10,7%менше, ніж за відповідний період попереднього року.
Основна частка загальної площі нового житла (88,8%) припалана багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 2,9%і становило 206,2тис.м2. В одноквартирних будинкахздано в експлуатацію 25,9тис.м2загальної площі житла, що на 45,6%меншеу порівнянні з січнем-червнем2019 року. https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/pr ... r06_52.pdf
jump написав:У січні-червні 2020 року в обласному центрі прийнято в експлуатацію 232,1тис.м2 загальної площі нового житла, що на 10,7%менше, ніж за відповідний період попереднього року.
Основна частка загальної площі нового житла (88,8%) припалана багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 2,9%і становило 206,2тис.м2. В одноквартирних будинкахздано в експлуатацію 25,9тис.м2загальної площі житла, що на 45,6%меншеу порівнянні з січнем-червнем2019 року. https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/pr ... r06_52.pdf
Десь з п"ять тисяч квартир...За пів року.ж*** оренді.
jump написав:У січні-червні 2020 року в обласному центрі прийнято в експлуатацію 232,1тис.м2 загальної площі нового житла, що на 10,7%менше, ніж за відповідний період попереднього року.
Основна частка загальної площі нового житла (88,8%) припалана багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 2,9%і становило 206,2тис.м2. В одноквартирних будинкахздано в експлуатацію 25,9тис.м2загальної площі житла, що на 45,6%меншеу порівнянні з січнем-червнем2019 року. https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/pr ... r06_52.pdf
Десь з п"ять тисяч квартир...За пів року.ж*** оренді.
ви мабуть пропустили що це на 10% менше ніж минулого року за той же період. Отже ж*** мала настати пів року тому