Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54

Пана Долярчика дійсно все більше і більше заносить "не в ту стєпь".

У акурта не прижеветься однозначно. Не надсилайте мені, пане Ethereum.

Я не впораюся...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.