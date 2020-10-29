Пана Долярчика дійсно все більше і більше заносить "не в ту стєпь".
У акурта не прижеветься однозначно. Не надсилайте мені, пане Ethereum.
Я не впораюся...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54
Пана Долярчика дійсно все більше і більше заносить "не в ту стєпь".
У акурта не прижеветься однозначно. Не надсилайте мені, пане Ethereum.
Я не впораюся...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:33
та там і нема чого вибачатись дуже. Я і не казав що там локація супер. Але так, враховуючи ціну і інше, то там не найгірший варіант. Ну то знову таки суб"єктивно.
Додано: Суб 07 лис, 2020 09:12
Житлове будівництвоу Львові
У січні-червні 2020 року в обласному центрі прийнято в експлуатацію 232,1тис.м2 загальної площі нового житла, що на 10,7%менше, ніж за відповідний період попереднього року.
Основна частка загальної площі нового житла (88,8%) припалана багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 2,9%і становило 206,2тис.м2. В одноквартирних будинкахздано в експлуатацію 25,9тис.м2загальної площі житла, що на 45,6%меншеу порівнянні з січнем-червнем2019 року.
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:51
Десь з п"ять тисяч квартир...За пів року.ж*** оренді.
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:27
Скоро "рынок" и до них доберётся
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 08 лис, 2020 14:21
ви мабуть пропустили що це на 10% менше ніж минулого року за той же період. Отже ж*** мала настати пів року тому
Додано: Вів 10 лис, 2020 01:37
Найдешевші квартири які можна купити у Львові
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:14
Шлак - не наш коник!
Може хіба Флаймен зацікавиться, але має бути обов'язково поблизу ШРТ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:47
ШРТ хіба де Підзамче і центральний вокзал,
але ні перше ні друге, не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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