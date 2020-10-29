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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580>
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54

Пана Долярчика дійсно все більше і більше заносить "не в ту стєпь".
У акурта не прижеветься однозначно. Не надсилайте мені, пане Ethereum.
Я не впораюся...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:33

  Долярчик написав:
  ihorko_lviv написав:От якісь покращення на підголоско можуть бути:
https://lviv.pb.org.ua/projects/23

Недалеко від білого шоколаду, до речі. Голосуємо, панове :)

Доречі, прийміть мої вибачення, що-до висловлювання про Ваш вибір локації новобуда!
Справа в тому, що справді - якщо локація "менш-більш", то там зразу виставляють конячий цінник, при якому зовсім не цікаво інвестувати в квартиру під здачу!


та там і нема чого вибачатись дуже. Я і не казав що там локація супер. Але так, враховуючи ціну і інше, то там не найгірший варіант. Ну то знову таки суб"єктивно.
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:12

Житлове будівництвоу Львові

У січні-червні 2020 року в обласному центрі прийнято в експлуатацію 232,1тис.м2 загальної площі нового житла, що на 10,7%менше, ніж за відповідний період попереднього року.

Основна частка загальної площі нового житла (88,8%) припалана багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 2,9%і становило 206,2тис.м2. В одноквартирних будинкахздано в експлуатацію 25,9тис.м2загальної площі житла, що на 45,6%меншеу порівнянні з січнем-червнем2019 року.
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/pr ... r06_52.pdf
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:51

  jump написав:У січні-червні 2020 року в обласному центрі прийнято в експлуатацію 232,1тис.м2 загальної площі нового житла, що на 10,7%менше, ніж за відповідний період попереднього року.

Основна частка загальної площі нового житла (88,8%) припалана багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 2,9%і становило 206,2тис.м2. В одноквартирних будинкахздано в експлуатацію 25,9тис.м2загальної площі житла, що на 45,6%меншеу порівнянні з січнем-червнем2019 року.
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/pr ... r06_52.pdf

Десь з п"ять тисяч квартир...За пів року.ж*** оренді.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:27

  ol_zy написав:И газ для теплосетей и прочих предприятий стоит меньше чем для вас.

Скоро "рынок" и до них доберётся
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:21

  Bolt написав:
  jump написав:У січні-червні 2020 року в обласному центрі прийнято в експлуатацію 232,1тис.м2 загальної площі нового житла, що на 10,7%менше, ніж за відповідний період попереднього року.

Основна частка загальної площі нового житла (88,8%) припалана багатоквартирні будинки, прийняття яких зменшилось на 2,9%і становило 206,2тис.м2. В одноквартирних будинкахздано в експлуатацію 25,9тис.м2загальної площі житла, що на 45,6%меншеу порівнянні з січнем-червнем2019 року.
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/pr ... r06_52.pdf

Десь з п"ять тисяч квартир...За пів року.ж*** оренді.


ви мабуть пропустили що це на 10% менше ніж минулого року за той же період. Отже ж*** мала настати пів року тому :)
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 01:37

Найдешевші квартири які можна купити у Львові
http://lviv1256.com/news/vid-14000-nayd ... y-y-lvovi/
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:14

  Львівський БатяР написав:Найдешевші квартири які можна купити у Львові
http://lviv1256.com/news/vid-14000-nayd ... y-y-lvovi/

Шлак - не наш коник! :mrgreen:
Може хіба Флаймен зацікавиться, але має бути обов'язково поблизу ШРТ! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:47

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Найдешевші квартири які можна купити у Львові
http://lviv1256.com/news/vid-14000-nayd ... y-y-lvovi/

Шлак - не наш коник! :mrgreen:
Може хіба Флаймен зацікавиться, але має бути обов'язково поблизу ШРТ! :mrgreen:

ШРТ хіба де Підзамче і центральний вокзал,
але ні перше ні друге, не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.

Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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