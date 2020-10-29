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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32
Долярчик написав: flyman написав:
не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.
Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ!
З Винниками і Сокільниками та Сиховом
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32
Долярчик написав: flyman написав:
не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.
Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ!
Ага, кордон з Винниками і Сокільниками та Сиховом
п.с.
Бери на Левандівці
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flyman
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2
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:31
flyman написав: Долярчик написав: flyman написав:
не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.
Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ!
Ага, кордон з Винниками і Сокільниками та Сиховом
п.с.
Бери на Левандівці
Беру
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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