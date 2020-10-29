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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32

  Долярчик написав:
  flyman написав:не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.

Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ! :D

З Винниками і Сокільниками та Сиховом
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32

  Долярчик написав:
  flyman написав:не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.

Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ! :D

Ага, кордон з Винниками і Сокільниками та Сиховом

п.с.
Бери на Левандівці
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:31

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.

Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ! :D

Ага, кордон з Винниками і Сокільниками та Сиховом

п.с.
Бери на Левандівці

Беру :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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