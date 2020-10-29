Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
невже це ЖК Ріел Сіті 15 будинків, 994 квартири біля будинків колія - буде зручно до Поляндії у випадку шухеру тікати, з іншого Лепи - закинете кішку і е/е задарма. Все по кІйосакі і всякому іншому фЕн-шУю
dinozavrik написав:Зараз такий прикол що купити здану квартиру в Семицвіті дешевше ніж на котловані в забудовника, в тому ж семицвіті
У ЖК "Семицвіт" згідно першого плану було 15 будинків, зараз уже шурують 18-й...
навпроти ЖЖ "Велика Британія" було заплановано 7 будинків, 1321 квартира на одному з форумів: "Гостював в кєнта, який там хату знімає — троха треш. Балкони дві третіх балконів засклені, від будинка до будинка метрів 20, за вікном пейзаж з балконів і людей які лежать на балконах з ноутами."
шурують уже 7-му чергу Поруч від Я.Мудрого і до ц. Анни почали розчищати ділянку під черговий рІЕлівський термітник...