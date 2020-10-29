З Винниками і Сокільниками та Сиховом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32
З Винниками і Сокільниками та Сиховом
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32
Ага, кордон з Винниками і Сокільниками та Сиховом
п.с.
Бери на Левандівці
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Додано: Чет 12 лис, 2020 17:31
Беру
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ріел поки здасть в експлуатацію то 10 річна іпотека вже закінчиться
Зараз такий прикол що купити здану квартиру в Семицвіті дешевше ніж на котловані в забудовника, в тому ж семицвіті
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
У ЖК "Семицвіт" згідно першого плану було 15 будинків, зараз уже шурують 18-й...
навпроти ЖЖ "Велика Британія"
було заплановано 7 будинків, 1321 квартира
на одному з форумів: "Гостював в кєнта, який там хату знімає — троха треш. Балкони дві третіх балконів засклені, від будинка до будинка метрів 20, за вікном пейзаж з балконів і людей які лежать на балконах з ноутами."
шурують уже 7-му чергу
Поруч від Я.Мудрого і до ц. Анни почали розчищати ділянку під черговий рІЕлівський термітник...
не впевнений, що там варто щось купувати
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:53
Колись писав, що деякий час назад жив в одній кам"яниці неподалік польского консульства.В будинку 9 квартир.Зара особи наближені до власника одного з інтернетпровайдерів розповсюдженого в центрі Львова викупили 4 квартири, та створили ініціативну групу по створенню ОСББ.Вчора проводили сбори.Поки власникам квартир , що лишились вдалося, цьому протидіяти.Коли побачив оголошення про створення ОСББ, думав жарт.Але трохи почитавши про можливості ОСББ мені стало зрощуміло, що воно створюється з метою вчт тиснути на мешканців, що не продали своїх квартир.Думаю за допомогою всановленням високого внеску за утримання квартир, можливо обов"язкових разових зборів , наприклад на ремонт даху , тощо ...
Вчора було смішно спостерігати як після проведення сборів ,,власники" квартир пішли з подвір"я на вулицю під репліки людей , шо довший час живуть в цьому будинку:,,Чому вони тікають, а не йдуть до квартир якими володіють"
Я розумію, що так просто це не закінчиться:(
Пи.Си Долярчик може спасти спокійно його гіпсокартонова ,,прєлєсць"на Збоїщах нафіг нікому не цікава.
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