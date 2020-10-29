З Винниками і Сокільниками та Сиховом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32
З Винниками і Сокільниками та Сиховом
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32
Ага, кордон з Винниками і Сокільниками та Сиховом
п.с.
Бери на Левандівці
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:31
Беру
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ріел поки здасть в експлуатацію то 10 річна іпотека вже закінчиться
Зараз такий прикол що купити здану квартиру в Семицвіті дешевше ніж на котловані в забудовника, в тому ж семицвіті
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
У ЖК "Семицвіт" згідно першого плану було 15 будинків, зараз уже шурують 18-й...
навпроти ЖЖ "Велика Британія"
було заплановано 7 будинків, 1321 квартира
на одному з форумів: "Гостював в кєнта, який там хату знімає — троха треш. Балкони дві третіх балконів засклені, від будинка до будинка метрів 20, за вікном пейзаж з балконів і людей які лежать на балконах з ноутами."
шурують уже 7-му чергу
Поруч від Я.Мудрого і до ц. Анни почали розчищати ділянку під черговий рІЕлівський термітник...
не впевнений, що там варто щось купувати
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:53
Колись писав, що деякий час назад жив в одній кам"яниці неподалік польского консульства.В будинку 9 квартир.Зара особи наближені до власника одного з інтернетпровайдерів розповсюдженого в центрі Львова викупили 4 квартири, та створили ініціативну групу по створенню ОСББ.Вчора проводили сбори.Поки власникам квартир , що лишились вдалося, цьому протидіяти.Коли побачив оголошення про створення ОСББ, думав жарт.Але трохи почитавши про можливості ОСББ мені стало зрощуміло, що воно створюється з метою вчт тиснути на мешканців, що не продали своїх квартир.Думаю за допомогою всановленням високого внеску за утримання квартир, можливо обов"язкових разових зборів , наприклад на ремонт даху , тощо ...
Вчора було смішно спостерігати як після проведення сборів ,,власники" квартир пішли з подвір"я на вулицю під репліки людей , шо довший час живуть в цьому будинку:,,Чому вони тікають, а не йдуть до квартир якими володіють"
Я розумію, що так просто це не закінчиться:(
Пи.Си Долярчик може спасти спокійно його гіпсокартонова ,,прєлєсць"на Збоїщах нафіг нікому не цікава.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Моя квіточка - ближче центру!
А навколо - купа шкіл/садочків/супермаркетів/базарчик/Спартак/тролейбус/купа маршруток/трамвай дотягнуть за рік-два!
Локація - казка!
Взагалі, місце - казка! (поступитись може хіба що Анталії)
То те, що між Шевченка і Золотою?
Та там, взагалі, трешняк!
Особливо ті будинки, які довкола оточені будинками і вид там тільки "в труселя сусідів"!!!
Дивлячись на такі справжні бетонні джунглі - розриває голову одне єдине питання - чому там не найнижчі ціни по місту? (чи взагалі, чому їх не роздають "безкоштовно" роботягам на комунальних підприємствах? )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Підкину локацію для інвестицій - ЖК, Львів, Моринецька
Готовність (стан):
підготовка до будівництва
Початок будівництва:
2020
Здача в експлуатацію:
2022
В наявності:
є вільні квартири або площі
Телефон:
(068) 000-55-77, (067) 750-03-80
Поверховість:
9-16
Будинків:
2
Секцій:
4
Ліфтів на під'їзд:
2
Варіант бімба!
Залізниця на захід, вчасно чкурнете при потребі або навпаки до киЙова-рівень піднімати , неймовірний транспортний вузол, кілька метрів до ВК№30 - будете ширкою приторговувати , все ж більший навар ніж кулічка/ланцухи/помки , їздити далеко не тра від хати, нах той пСихів і той контейнер, сіли на ровера "Україна" і помчали
ціни - шара!
ніц нікому не вогоріт, тіко виклали, біжіт до ВП
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:16
jump
Шось я ціни не зобачив
І то перед входом в Рясне, але до моста, то ще не так погано!
А головне - близько ШРТ - тіко там зупинки нема
Ехххххх, стільки пропозицій для Флаймена, а він щось місто Лева ігнорує!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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