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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32

  Долярчик написав:
  flyman написав:не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.

Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ! :D

З Винниками і Сокільниками та Сиховом
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:32

  Долярчик написав:
  flyman написав:не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.

Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ! :D

Ага, кордон з Винниками і Сокільниками та Сиховом

п.с.
Бери на Левандівці
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:31

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.

Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ! :D

Ага, кордон з Винниками і Сокільниками та Сиховом

п.с.
Бери на Левандівці

Беру :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46

  Долярчик написав:
  flyman написав:
п.с.
Бери на Левандівці

Беру :D




невже це :shock:
ЖК Ріел Сіті
15 будинків, 994 квартири
біля будинків колія - буде зручно до Поляндії у випадку шухеру тікати, з іншого Лепи - закинете кішку і е/е задарма. Все по кІйосакі і всякому іншому фЕн-шУю :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:біля будинків колія - буде зручно до Поляндії у випадку шухеру тікати, з іншого Лепи - закинете кішку і е/е задарма. Все по кІйосакі і всякому іншому фЕн-шУю

Ріел поки здасть в експлуатацію то 10 річна іпотека вже закінчиться :)

Зараз такий прикол що купити здану квартиру в Семицвіті дешевше ніж на котловані в забудовника, в тому ж семицвіті
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Зараз такий прикол що купити здану квартиру в Семицвіті дешевше ніж на котловані в забудовника, в тому ж семицвіті


У ЖК "Семицвіт" згідно першого плану було 15 будинків, зараз уже шурують 18-й...Зображення

Зображення

Зображення

навпроти ЖЖ "Велика Британія"
було заплановано 7 будинків, 1321 квартира
на одному з форумів: "Гостював в кєнта, який там хату знімає — троха треш. Балкони дві третіх балконів засклені, від будинка до будинка метрів 20, за вікном пейзаж з балконів і людей які лежать на балконах з ноутами." :lol:

Зображення

шурують уже 7-му чергу
Поруч від Я.Мудрого і до ц. Анни почали розчищати ділянку під черговий рІЕлівський термітник...

не впевнений, що там варто щось купувати :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:53

Колись писав, що деякий час назад жив в одній кам"яниці неподалік польского консульства.В будинку 9 квартир.Зара особи наближені до власника одного з інтернетпровайдерів розповсюдженого в центрі Львова викупили 4 квартири, та створили ініціативну групу по створенню ОСББ.Вчора проводили сбори.Поки власникам квартир , що лишились вдалося, цьому протидіяти.Коли побачив оголошення про створення ОСББ, думав жарт.Але трохи почитавши про можливості ОСББ мені стало зрощуміло, що воно створюється з метою вчт тиснути на мешканців, що не продали своїх квартир.Думаю за допомогою всановленням високого внеску за утримання квартир, можливо обов"язкових разових зборів , наприклад на ремонт даху , тощо ...
Вчора було смішно спостерігати як після проведення сборів ,,власники" квартир пішли з подвір"я на вулицю під репліки людей , шо довший час живуть в цьому будинку:,,Чому вони тікають, а не йдуть до квартир якими володіють"
Я розумію, що так просто це не закінчиться:(
Пи.Си Долярчик може спасти спокійно його гіпсокартонова ,,прєлєсць"на Збоїщах нафіг нікому не цікава.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Долярчик може спасти спокійно його гіпсокартонова ,,прєлєсць"на Збоїщах нафіг нікому не цікава.

Моя квіточка - ближче центру!
А навколо - купа шкіл/садочків/супермаркетів/базарчик/Спартак/тролейбус/купа маршруток/трамвай дотягнуть за рік-два!
Локація - казка!
Взагалі, місце - казка! (поступитись може хіба що Анталії) :D
  jump написав:У ЖК "Семицвіт" згідно першого плану було 15 будинків, зараз уже шурують 18-й...

То те, що між Шевченка і Золотою?
Та там, взагалі, трешняк!
Особливо ті будинки, які довкола оточені будинками і вид там тільки "в труселя сусідів"!!! :)

Дивлячись на такі справжні бетонні джунглі - розриває голову одне єдине питання - чому там не найнижчі ціни по місту? (чи взагалі, чому їх не роздають "безкоштовно" роботягам на комунальних підприємствах? ) :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Моя квіточка - ближче центру!
А навколо - купа шкіл/садочків/супермаркетів/базарчик/Спартак/тролейбус/купа маршруток/трамвай дотягнуть за рік-два!
Локація - казка!
Взагалі, місце - казка! (поступитись може хіба що Анталії)


Підкину локацію для інвестицій - ЖК, Львів, Моринецька

Готовність (стан):
підготовка до будівництва
Початок будівництва:
2020
Здача в експлуатацію:
2022
В наявності:
є вільні квартири або площі

Телефон:
(068) 000-55-77, (067) 750-03-80

Поверховість:
9-16
Будинків:
2
Секцій:
4
Ліфтів на під'їзд:
2
https://novobudovy.com/novobudovy-lvova/morinecka
Варіант бімба!
Залізниця на захід, вчасно чкурнете при потребі або навпаки до киЙова-рівень піднімати 8) , неймовірний транспортний вузол, кілька метрів до ВК№30 - будете ширкою приторговувати 8) , все ж більший навар ніж кулічка/ланцухи/помки :lol: , їздити далеко не тра від хати, нах той пСихів і той контейнер, сіли на ровера "Україна" і помчали :lol:
ціни - шара!
ніц нікому не вогоріт, тіко виклали, біжіт до ВП :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:16

jump
Шось я ціни не зобачив :)
І то перед входом в Рясне, але до моста, то ще не так погано!
А головне - близько ШРТ :) - тіко там зупинки нема :lol:

Ехххххх, стільки пропозицій для Флаймена, а він щось місто Лева ігнорує! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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