Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 17:14
Про еволюцію забудовників і містопланування Львова. Позитивні зрушення таки спостерігаються, хоча й проблем чимало. В Полтаві все досить сумно з архітектурою по доступній ціні. Щось подібне на "Малоголосківські пагорби" в 1,5рази дорожче.
https://youtu.be/FvTqzgXTunI
stryzhko
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Додано: Суб 14 лис, 2020 23:08
Долярчик написав: jump
Шось я ціни не зобачив
І то перед входом в Рясне, але до моста, то ще не так погано!
А головне - близько ШРТ
- тіко там зупинки нема
Ехххххх, стільки пропозицій для Флаймена, а він щось місто Лева ігнорує!
І що я там потіряв?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Нед 15 лис, 2020 00:02
flyman написав: Долярчик написав: jump
Шось я ціни не зобачив
І то перед входом в Рясне, але до моста, то ще не так погано!
А головне - близько ШРТ
- тіко там зупинки нема
Ехххххх, стільки пропозицій для Флаймена, а він щось місто Лева ігнорує!
І що я там потіряв?
Ближче кордону!
Ближче твоєї улюбленої Польщі!
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Долярчик
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Додано: Нед 15 лис, 2020 01:04
flyman написав: Долярчик написав: flyman написав:
не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.
Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ!
З Винниками і Сокільниками та Сиховом
Сокільники не Львів,своє ОТГ вистояли ,відбивши атаки садіка. А Винники не устояли,тепер їх забудують...
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