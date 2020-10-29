RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 578579580581
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Про еволюцію забудовників і містопланування Львова. Позитивні зрушення таки спостерігаються, хоча й проблем чимало. В Полтаві все досить сумно з архітектурою по доступній ціні. Щось подібне на "Малоголосківські пагорби" в 1,5рази дорожче.
https://youtu.be/FvTqzgXTunI
stryzhko
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 04.10.16
Подякував: 342 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:08

  Долярчик написав:jump
Шось я ціни не зобачив :)
І то перед входом в Рясне, але до моста, то ще не так погано!
А головне - близько ШРТ :) - тіко там зупинки нема :lol:

Ехххххх, стільки пропозицій для Флаймена, а він щось місто Лева ігнорує! :mrgreen:

І що я там потіряв?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22069
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:02

  flyman написав:
  Долярчик написав:jump
Шось я ціни не зобачив :)
І то перед входом в Рясне, але до моста, то ще не так погано!
А головне - близько ШРТ :) - тіко там зупинки нема :lol:

Ехххххх, стільки пропозицій для Флаймена, а він щось місто Лева ігнорує! :mrgreen:

І що я там потіряв?

Ближче кордону!
Ближче твоєї улюбленої Польщі!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 01:04

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:не думаю що може зацікавити, як і Львів вцілому на даний момент.

Львів - біля кордону!
Так що Думай-ТИ! :D

З Винниками і Сокільниками та Сиховом


Сокільники не Львів,своє ОТГ вистояли ,відбивши атаки садіка. А Винники не устояли,тепер їх забудують...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:16

..........
Сокільники не Львів,своє ОТГ вистояли ,відбивши атаки садіка. А Винники не устояли,тепер їх забудують...[/quote]


в чому недолік приєднання до ЛЬвова,
чому Сокільники були агресивно проти, а Винники за?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10090
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:23

  greenozon написав:..........
Сокільники не Львів,своє ОТГ вистояли ,відбивши атаки садіка. А Винники не устояли,тепер їх забудують...



в чому недолік приєднання до ЛЬвова,
чому Сокільники були агресивно проти, а Винники за?[/quote]

Бо там атошники при владі ,а в Винниках ...
Робіть висновки народ. Змінювати владу треба не 19 років ,а 4-8 максимум. Садік вже 19 років,як Брежнєв і бульбаш. Може хватить бариг які все забудували у нас?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Може хватить бариг які все забудували у нас?

Синютка не барига?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35114
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Панове!
Як думати над цією темою
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
- то "мудрих голів" - нема(одні критиканти), а як про політику балакати - то всю б гілку загадили!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8943
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 578579580581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: djbnd777, nazar_zhybulski, Vadim V і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 837, 838, 839
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8383 1025673
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 17:48
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1244 158886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 23:22
Львівський БатяР
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
10 1173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26352)
15.11.2020 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.