|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 17:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Про еволюцію забудовників і містопланування Львова. Позитивні зрушення таки спостерігаються, хоча й проблем чимало. В Полтаві все досить сумно з архітектурою по доступній ціні. Щось подібне на "Малоголосківські пагорби" в 1,5рази дорожче.
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:08
І що я там потіряв?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 15 лис, 2020 00:02
Ближче кордону!
Ближче твоєї улюбленої Польщі!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 15 лис, 2020 01:04
Сокільники не Львів,своє ОТГ вистояли ,відбивши атаки садіка. А Винники не устояли,тепер їх забудують...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Нед 15 лис, 2020 15:16
..........
Сокільники не Львів,своє ОТГ вистояли ,відбивши атаки садіка. А Винники не устояли,тепер їх забудують...[/quote]
в чому недолік приєднання до ЛЬвова,
чому Сокільники були агресивно проти, а Винники за?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:23
в чому недолік приєднання до ЛЬвова,
чому Сокільники були агресивно проти, а Винники за?[/quote]
Бо там атошники при владі ,а в Винниках ...
Робіть висновки народ. Змінювати владу треба не 19 років ,а 4-8 максимум. Садік вже 19 років,як Брежнєв і бульбаш. Може хватить бариг які все забудували у нас?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 лис, 2020 18:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Панове!
Як думати над цією темою
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
- то "мудрих голів" - нема(одні критиканти), а як про політику балакати - то всю б гілку загадили!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
|