Залежно з чим порівнювати. По відгуках Синютка людина дії,а Садік балобол. Долярчик знає що це дуже добре.
Ви можете так само Яника з Зе порівняти. Вибір все таки очевидний
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:40
Залежно з чим порівнювати. По відгуках Синютка людина дії,а Садік балобол. Долярчик знає що це дуже добре.
Ви можете так само Яника з Зе порівняти. Вибір все таки очевидний
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08
як казав їден мудрий фацет: "ляж, поспи і все пройде"
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