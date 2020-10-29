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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 579580581582
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Може хватить бариг які все забудували у нас?

Синютка не барига?


Залежно з чим порівнювати. По відгуках Синютка людина дії,а Садік балобол. Долярчик знає що це дуже добре.
Ви можете так само Яника з Зе порівняти. Вибір все таки очевидний
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08

  Долярчик написав:Ще раз кажу - як би було все просто і легко, то всі б вже штурмували банки і брали б іпотеку на декілька об'єктів зразу! :lol:

А так, тут треба думати і щось придумувати!
Бо, не буває безвихідних ситуацій - бувають просто виходи, які нас не влаштовують! © :wink:


як казав їден мудрий фацет: "ляж, поспи і все пройде" :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:00

  jump написав:
  Долярчик написав:Панове!
Як думати над цією темою
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
- то "мудрих голів" - нема(одні критиканти), а як про політику балакати - то всю б гілку загадили!


Закривайте ту дурню, не варте навіть файки попелю :lol:


Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати. (с)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:34

Парус розрподує свої паруса :)

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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що можете сказати про жк. на кульпарківській, будує нова оселя
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-safe-tow ... 1%96%D0%B2
Ціни кусаються, 1000$ м2 старт продажу.
Чи може краще через дорогу парус сіті,принаймі дешевше, і уже збудований.
Emma
 
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