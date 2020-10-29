Залежно з чим порівнювати. По відгуках Синютка людина дії,а Садік балобол. Долярчик знає що це дуже добре.
Ви можете так само Яника з Зе порівняти. Вибір все таки очевидний
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:40
Залежно з чим порівнювати. По відгуках Синютка людина дії,а Садік балобол. Долярчик знає що це дуже добре.
Ви можете так само Яника з Зе порівняти. Вибір все таки очевидний
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08
як казав їден мудрий фацет: "ляж, поспи і все пройде"
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:00
Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати. (с)
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:34
Парус розрподує свої паруса
смартові
+50грн !
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Що можете сказати про жк. на кульпарківській, будує нова оселя
Ціни кусаються, 1000$ м2 старт продажу.
Чи може краще через дорогу парус сіті,принаймі дешевше, і уже збудований.
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