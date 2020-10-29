Залежно з чим порівнювати. По відгуках Синютка людина дії,а Садік балобол. Долярчик знає що це дуже добре.
Ви можете так само Яника з Зе порівняти. Вибір все таки очевидний
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:40
Залежно з чим порівнювати. По відгуках Синютка людина дії,а Садік балобол. Долярчик знає що це дуже добре.
Ви можете так само Яника з Зе порівняти. Вибір все таки очевидний
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08
як казав їден мудрий фацет: "ляж, поспи і все пройде"
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:00
Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати. (с)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:34
Парус розрподує свої паруса
смартові
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Що можете сказати про жк. на кульпарківській, будує нова оселя
Ціни кусаються, 1000$ м2 старт продажу.
Чи може краще через дорогу парус сіті,принаймі дешевше, і уже збудований.
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:35
епоха дорожаю сі скінчила?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 17 лис, 2020 01:07
Хто має терпіння той весною пізнає смак справжніх знижок))
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:47
Для Долярчика
ЖК Park Side
Львівська область Басівка
Характеристики ЖК
Будинків
40
Кількість квартир
12000
купите цілий будинок і будете оптом доїжджєючим здавати
правда ще дещо невідомо: "
Продаж не розпочато
Підпишіться і дізнайтесь ціни першими
"
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:59
ДумаЮ! Дію! БагатіЮ! ©)))
Нема в чім до тих знижок пересиджувати))
Хоч маю стовпці на весну і під 14 і під 13,25%, але там далеко не розміщу на них, навіть, 5-ту частину своєї котлетки))
А купувати доляр взимку, щоб його навесні/влітку здати - ну таке
Тож, якщо я вирішив - бетон, значить бетон!
"На переправі коней(рішення) не міняють!"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Курч@, - я їм мудру фразу, а вони мені ще мудрішу
Ехххххх, перевелися ентузіазти/відчайдухи, щоб 100500 ідей насипати!
#перевернутитойсвітзнігнаголову!
Знущаєтесь!
Нас - голими руками не візьмеш!©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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