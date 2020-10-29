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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:31
То правильно я розумію, що з усіма знижками смарт в 24м2 коштує 520К і його завершать через рік?
Сумніваюсь, що це в готовому!
Бо, якщо в готовому, то ціна +/- може бути.
А якщо готовність через рік - то є дорого!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:35
Мені вже самому цікаво ,хтось здавав 24м в аренду? Може китайцям?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:27
Долярчик написав:
Тож, якщо я вирішив - бетон, значить бетон!
"На переправі коней(рішення) не міняють!"©
беріть одразу 3 квартірко, про запас, далі лише дорожай
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jump
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