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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 580581582583
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:31

  greenozon написав:Парус розрподує свої паруса :)

смартові

http://prntscr.com/vk7u0o

То правильно я розумію, що з усіма знижками смарт в 24м2 коштує 520К і його завершать через рік?

Сумніваюсь, що це в готовому!
Бо, якщо в готовому, то ціна +/- може бути.
А якщо готовність через рік - то є дорого!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мені вже самому цікаво ,хтось здавав 24м в аренду? Може китайцям?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Тож, якщо я вирішив - бетон, значить бетон!
"На переправі коней(рішення) не міняють!"©


беріть одразу 3 квартірко, про запас, далі лише дорожай :lol:
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