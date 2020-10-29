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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мені вже самому цікаво ,хтось здавав 24м в аренду? Може китайцям?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21
Так треба реальну іМпАтєку під 10 %, а не під ~ 15%!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:35
на черзі листопаду - Горгани!
+50грн !
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