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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584>
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мені вже самому цікаво ,хтось здавав 24м в аренду? Може китайцям?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Тож, якщо я вирішив - бетон, значить бетон!
"На переправі коней(рішення) не міняють!"©


беріть одразу 3 квартірко, про запас, далі лише дорожай :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21

  jump написав:
  Долярчик написав:Тож, якщо я вирішив - бетон, значить бетон!
"На переправі коней(рішення) не міняють!"©


беріть одразу 3 квартірко, про запас, далі лише дорожай :lol:

Так треба реальну іМпАтєку під 10 %, а не під ~ 15%! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:35

на черзі листопаду - Горгани!

http://prntscr.com/vko1at
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:18

  greenozon написав:на черзі листопаду - Горгани!

http://prntscr.com/vko1at



та їх до бісової матері :lol:

Акції від забудовників Львова та області
Знижки та спецпропозиції на листопад 2020
https://lun.ua/uk/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1 ... 0%B2%D0%B0

https://zabudovnyk.com.ua/uk/offers/region/lvivska

бери - не хочу 8)

скупляйтесь оптом - буде шалений дорожай :lol: останній шанс :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Шо, ви, трясця, по іпенях лазите!
Давайте гарні ціни у нормальних локаціях!!!
Наприклад, Грінвіль Парк, Авалон Ап, і т. п. :D

То де "гарні знижки"?
Де - гарні ціні?

Тільки в іпенястих ібенях???
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:54

Долярчик, Уряд дбає про Долярека.
http://finbalance.com.ua/news/kabmin-doruchiv-minfinu-stvoriti-novu-derzhkompaniyu-dlya-zapusku-pilhovo-ipoteki
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:56

  Долярчик написав:Шо, ви, трясця, по іпенях лазите!
Давайте гарні ціни у нормальних локаціях!!!
Наприклад, Грінвіль Парк, Авалон Ап, і т. п. :D

То де "гарні знижки"?
Де - гарні ціні?

Тільки в іпенястих ібенях???


беріт пок дают!
далі - ціни в космос!
черги у ВП будуть шалені :lol: всі хцут стати лендлордами і парити свої квартірко :lol:
закладайте свою, тещину, беріть кредити і згрібайте якнайбільше хатів :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:28

  jump написав:
  Долярчик написав:Шо, ви, трясця, по іпенях лазите!
Давайте гарні ціни у нормальних локаціях!!!
Наприклад, Грінвіль Парк, Авалон Ап, і т. п. :D

То де "гарні знижки"?
Де - гарні ціні?

Тільки в іпенястих ібенях???


беріт пок дают!
далі - ціни в космос!
черги у ВП будуть шалені :lol: всі хцут стати лендлордами і парити свої квартірко :lol:
закладайте свою, тещину, беріть кредити і згрібайте якнайбільше хатів :lol:

Нема питань!
От тільки я в упор не бачу дешевих квартир в нормальних локаціях! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:38

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Уряд дбає про Долярека.
http://finbalance.com.ua/news/kabmin-doruchiv-minfinu-stvoriti-novu-derzhkompaniyu-dlya-zapusku-pilhovo-ipoteki

Красотаааааааааааа! :mrgreen:
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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