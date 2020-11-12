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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мені вже самому цікаво ,хтось здавав 24м в аренду? Може китайцям?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21
Так треба реальну іМпАтєку під 10 %, а не під ~ 15%!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:35
на черзі листопаду - Горгани!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:18
та їх до бісової матері
Акції від забудовників Львова та області
Знижки та спецпропозиції на листопад 2020
бери - не хочу
скупляйтесь оптом - буде шалений дорожай останній шанс
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Шо, ви, трясця, по іпенях лазите!
Давайте гарні ціни у нормальних локаціях!!!
Наприклад, Грінвіль Парк, Авалон Ап, і т. п.
То де "гарні знижки"?
Де - гарні ціні?
Тільки в іпенястих ібенях???
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:54
Долярчик, Уряд дбає про Долярека.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:56
беріт пок дают!
далі - ціни в космос!
черги у ВП будуть шалені всі хцут стати лендлордами і парити свої квартірко
закладайте свою, тещину, беріть кредити і згрібайте якнайбільше хатів
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:28
Нема питань!
От тільки я в упор не бачу дешевих квартир в нормальних локаціях!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:38
Красотаааааааааааа!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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