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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:43
Долярчик написав: jump написав: Долярчик написав:
Шо, ви, трясця, по іпенях лазите!
Давайте гарні ціни у нормальних локаціях!!!
Наприклад, Грінвіль Парк, Авалон Ап, і т. п.
То де "гарні знижки"?
Де - гарні ціні?
Тільки в іпенястих ібенях???
беріт пок дают!
далі - ціни в космос!
черги у ВП будуть шалені
всі хцут стати лендлордами і парити свої квартірко
закладайте свою, тещину, беріть кредити і згрібайте якнайбільше хатів
Нема питань!
От тільки я в упор не бачу дешевих квартир в нормальних локаціях!
Це зараз счэтай на шару, з імпатекою ціна в космас.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:50
flyman написав:
з імпатекою ціна в космас.
А що сумніваєшся?
Он що в Анталії зробила іМпАтєНтка*
*(патентую це слово
)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:26
Долярчик
Долярчік, а яку репутацію у покупців в місті Лева має забудовник Грінвіль? Чи вчасно здає свої будинки? Якість житла на висоті? Товариш думає влізти в їхній будинок у Києві на стадії котловану, збираю для нього інформацію. В інтернеті мало відгуків про компанію.
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drevlyanin
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Додано: Вів 17 лис, 2020 21:04
drevlyanin написав:Долярчик
Долярчік, а яку репутацію у покупців в місті Лева має забудовник Грінвіль? Чи вчасно здає свої будинки? Якість житла на висоті? Товариш думає влізти в їхній будинок у Києві на стадії котловану, збираю для нього інформацію. В інтернеті мало відгуків про компанію.
Послухайте фаната B2B і зробіть наоборот))
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