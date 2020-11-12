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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:43

  Долярчик написав:
  jump написав:
  Долярчик написав:Шо, ви, трясця, по іпенях лазите!
Давайте гарні ціни у нормальних локаціях!!!
Наприклад, Грінвіль Парк, Авалон Ап, і т. п. :D

То де "гарні знижки"?
Де - гарні ціні?

Тільки в іпенястих ібенях???


беріт пок дают!
далі - ціни в космос!
черги у ВП будуть шалені :lol: всі хцут стати лендлордами і парити свої квартірко :lol:
закладайте свою, тещину, беріть кредити і згрібайте якнайбільше хатів :lol:

Нема питань!
От тільки я в упор не бачу дешевих квартир в нормальних локаціях! :mrgreen:

Це зараз счэтай на шару, з імпатекою ціна в космас.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:з імпатекою ціна в космас.

А що сумніваєшся?
Он що в Анталії зробила іМпАтєНтка* :D

*(патентую це слово :) )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:26

Долярчик

Долярчік, а яку репутацію у покупців в місті Лева має забудовник Грінвіль? Чи вчасно здає свої будинки? Якість житла на висоті? Товариш думає влізти в їхній будинок у Києві на стадії котловану, збираю для нього інформацію. В інтернеті мало відгуків про компанію.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:05

  drevlyanin написав:Долярчик

Долярчік, а яку репутацію у покупців в місті Лева має забудовник Грінвіль? Чи вчасно здає свої будинки? Якість житла на висоті? Товариш думає влізти в їхній будинок у Києві на стадії котловану, збираю для нього інформацію. В інтернеті мало відгуків про компанію.

Біля мене(де живу) Грінвіль Парк будують..... - щось з 11 будинків має бути.
2, чи 3 вже ввели в експлуатацію.
Загалом збудовано вже 5 будинків.
Під час карантину навесні - дуже сповільнили будівництво.
Але, останнім часом, наче, трошки пришвидшились, але все одно - не ті темпи будівництва, що були до корони!
Я сам хотів брати на котловані у них, але цінами вони мені охоту відбили :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:18

  Ethereum написав:Мені вже самому цікаво ,хтось здавав 24м в аренду? Може китайцям?


Здаються навіть кімнати в квартирі. Все залежить від Вашої цільової аудиторії і ціни
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:08

  Долярчик написав:
  flyman написав:з імпатекою ціна в космас.

А що сумніваєшся?
Он що в Анталії зробила іМпАтєНтка* :D

*(патентую це слово :) )

імПатентУй
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну то де там дешевій? :lol:
Тільки давайте НОРМАЛЬНІ ЛОКАЦІЇ!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:25

  dinozavrik написав:В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку

Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував брати.
Один з них якраз Парус Смарт :D
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! ) :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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