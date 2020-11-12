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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:43
Долярчик написав: jump написав: Долярчик написав:
Шо, ви, трясця, по іпенях лазите!
Давайте гарні ціни у нормальних локаціях!!!
Наприклад, Грінвіль Парк, Авалон Ап, і т. п.
То де "гарні знижки"?
Де - гарні ціні?
Тільки в іпенястих ібенях???
беріт пок дают!
далі - ціни в космос!
черги у ВП будуть шалені
всі хцут стати лендлордами і парити свої квартірко
закладайте свою, тещину, беріть кредити і згрібайте якнайбільше хатів
Нема питань!
От тільки я в упор не бачу дешевих квартир в нормальних локаціях!
Це зараз счэтай на шару, з імпатекою ціна в космас.
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flyman
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:50
flyman написав:
з імпатекою ціна в космас.
А що сумніваєшся?
Он що в Анталії зробила іМпАтєНтка*
*(патентую це слово
)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:26
Долярчик
Долярчік, а яку репутацію у покупців в місті Лева має забудовник Грінвіль? Чи вчасно здає свої будинки? Якість житла на висоті? Товариш думає влізти в їхній будинок у Києві на стадії котловану, збираю для нього інформацію. В інтернеті мало відгуків про компанію.
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drevlyanin
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:05
drevlyanin написав:Долярчик
Долярчік, а яку репутацію у покупців в місті Лева має забудовник Грінвіль? Чи вчасно здає свої будинки? Якість житла на висоті? Товариш думає влізти в їхній будинок у Києві на стадії котловану, збираю для нього інформацію. В інтернеті мало відгуків про компанію.
Біля мене(де живу) Грінвіль Парк будують..... - щось з 11 будинків має бути.
2, чи 3 вже ввели в експлуатацію.
Загалом збудовано вже 5 будинків.
Під час карантину навесні - дуже сповільнили будівництво.
Але, останнім часом, наче, трошки пришвидшились, але все одно - не ті темпи будівництва, що були до корони!
Я сам хотів брати на котловані у них, але цінами вони мені охоту відбили
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 22:18
Ethereum написав:
Мені вже самому цікаво ,хтось здавав 24м в аренду? Може китайцям?
Здаються навіть кімнати в квартирі. Все залежить від Вашої цільової аудиторії і ціни
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1
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:08
Долярчик написав: flyman написав:
з імпатекою ціна в космас.
А що сумніваєшся?
Он що в Анталії зробила іМпАтєНтка*
*(патентую це слово
)
імПатентУй
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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2
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:34
В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
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dinozavrik
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:25
dinozavrik написав:
В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував брати.
Один з них якраз Парус Смарт
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! )
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:33
Доброго вечора всім! Хотілося б почути Ваші думки на рахунок ЖК Avalon Yard, що у Шевченківському районі. Доцільність інвестування при їхніх цінах- середня ціна "по палаті" 25тис? Може хто цікавився, за рахунок чого варто платити стільки, якісна конструкція/матеріали будинку, вдала локація? Здача - 2-3 квартал 2022р.
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