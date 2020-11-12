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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Долярчик
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:45
Долярчик написав: dinozavrik написав:
В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував брати.
Один з них якраз Парус Смарт
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! )
Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
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dinozavrik
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