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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:44

  v_bodnar написав:Доброго вечора всім! Хотілося б почути Ваші думки на рахунок ЖК Avalon Yard, що у Шевченківському районі. Доцільність інвестування при їхніх цінах- середня ціна "по палаті" 25тис? Може хто цікавився, за рахунок чого варто платити стільки, якісна конструкція/матеріали будинку, вдала локація? Здача - 2-3 квартал 2022р.

Так недалеко Барселона, наче, краща - чи ні? :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:45

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку

Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував брати.
Один з них якраз Парус Смарт :D
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! ) :roll:

Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
dinozavrik
 
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  #<1 ... 582583584585
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