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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:44

  v_bodnar написав:Доброго вечора всім! Хотілося б почути Ваші думки на рахунок ЖК Avalon Yard, що у Шевченківському районі. Доцільність інвестування при їхніх цінах- середня ціна "по палаті" 25тис? Може хто цікавився, за рахунок чого варто платити стільки, якісна конструкція/матеріали будинку, вдала локація? Здача - 2-3 квартал 2022р.

Так недалеко Барселона, наче, краща - чи ні? :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:45

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку

Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував брати.
Один з них якраз Парус Смарт :D
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! ) :roll:

Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:39

Птаха щастя завтрашнього дня©)))

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку

Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував бра :mrgreen: ти.
Один з них якраз Парус Смарт :D
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! ) :roll:

Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу

Так тому він і гуляв в моєму списку до мого остаточного прийняття рішення ще у вересні!

Але, все одно є нюанс - якщо я маю ДВА Фонда і все, то третього Фонда в добавок, я не викопаю з-під груші!(так, як його там нема)

А мав би я ТРИ Фонда - то звичайно, я б ще той варіант НЕ викреслював би! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:44

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку

Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував бра :mrgreen: ти.
Один з них якраз Парус Смарт :D
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! ) :roll:

Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу

Так тому він і гуляв в моєму списку до мого остаточного прийняття рішення ще у вересні!

Але, все одно є нюанс - якщо я маю ДВА Фонда і все, то третього Фонда в добавок, я не викопаю з-під груші!(так, як його там нема)

А мав би я ТРИ Фонда - то звичайно, я б ще той варіант НЕ викреслював би! :D[/quote]
А чим він гірший інших варіантів шо ви дивились, здача в кінці цього року? В плані ціни дуже сумнівно що дешевше вийде будь що ваше
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:будь що ваше

Ну не тягніть мене за язика! :D
Ще місяць - і все дізнаєтесь....
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:22

  Trast написав:Я бажав відповісти акурту,але зрозумів що він тут на зарплатні-тільки людина на зарплатні пише шось,потім все редагує,а потім знищує-так роблять тільки збоченці!

Давно заметил такое отклонение.
Но тут скорее пишет,редактирует и удаляет потому как сначала ляпнет,а потом только подумает.Ведь в дешевом йогурте низкий уровень алкоголя всё таки присутствует,а ему этого мизера с лихвой хватает сильно захмелеть,годы уже.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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