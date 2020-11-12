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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Долярчик
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:45
Долярчик написав: dinozavrik написав:
В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував брати.
Один з них якраз Парус Смарт
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! )
Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
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dinozavrik
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Додано: Сер 18 лис, 2020 20:39
dinozavrik написав: Долярчик написав: dinozavrik написав:
В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував бра
ти.
Один з них якраз Парус Смарт
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! )
Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
Так тому він і гуляв в моєму списку до мого остаточного прийняття рішення ще у вересні!
Але, все одно є нюанс - якщо я маю ДВА Фонда і все, то третього Фонда в добавок, я не викопаю з-під груші!(так, як його там нема)
А мав би я ТРИ Фонда - то звичайно, я б ще той варіант НЕ викреслював би!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:44
dinozavrik написав: Долярчик написав: dinozavrik написав:
В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував бра
ти.
Один з них якраз Парус Смарт
Так що то не такий і поганий варіант!
(якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! )
Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
Так тому він і гуляв в моєму списку до мого остаточного прийняття рішення ще у вересні!
Але, все одно є нюанс - якщо я маю ДВА Фонда і все, то третього Фонда в добавок, я не викопаю з-під груші!(так, як його там нема)
А мав би я ТРИ Фонда - то звичайно, я б ще той варіант НЕ викреслював би!
[/quote]
А чим він гірший інших варіантів шо ви дивились, здача в кінці цього року? В плані ціни дуже сумнівно що дешевше вийде будь що ваше
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dinozavrik
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:22
Trast написав:
Я бажав відповісти акурту,але зрозумів що він тут на зарплатні-тільки людина на зарплатні пише шось,потім все редагує,а потім знищує-так роблять тільки збоченці!
Давно заметил такое отклонение.
Но тут скорее пишет,редактирует и удаляет потому как сначала ляпнет,а потом только подумает.Ведь в дешевом йогурте низкий уровень алкоголя всё таки присутствует,а ему этого мизера с лихвой хватает сильно захмелеть,годы уже.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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Додано: Суб 21 лис, 2020 17:34
Прикольно: неадекват з Київської області вже й на Львівській гілці щось написав.
Ой, шось попав він в повну життєву халепу...
Львів"яни: перехрестіться на Церкву покрови Пресвятої Богородиці біля Південного ринку: автівки в нього зроду не було (не зміг заробити), грошей на залізничний квиток не має - у Львів ніколи не попаде.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 22:12
Мизантрóп написав: Trast написав:
Я бажав відповісти акурту,але зрозумів що він тут на зарплатні-тільки людина на зарплатні пише шось,потім все редагує,а потім знищує-так роблять тільки збоченці!
Давно заметил такое отклонение.
Но тут скорее пишет,редактирует и удаляет потому как сначала ляпнет,а потом только подумает.Ведь в дешевом йогурте низкий уровень алкоголя всё таки присутствует,а ему этого мизера с лихвой хватает сильно захмелеть,годы уже.
Акурт - спец по Ізміру та Аланії. У Львові йому нічого робити, хіба що Долярчика вчити життю у львівських генделиках)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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