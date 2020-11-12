Додано: Суб 21 лис, 2020 17:34

Прикольно: неадекват з Київської області вже й на Львівській гілці щось написав.

Ой, шось попав він в повну життєву халепу...

Львів"яни: перехрестіться на Церкву покрови Пресвятої Богородиці біля Південного ринку: автівки в нього зроду не було (не зміг заробити), грошей на залізничний квиток не має - у Львів ніколи не попаде.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.