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v_bodnar написав:Доброго вечора всім! Хотілося б почути Ваші думки на рахунок ЖК Avalon Yard, що у Шевченківському районі. Доцільність інвестування при їхніх цінах- середня ціна "по палаті" 25тис? Може хто цікавився, за рахунок чого варто платити стільки, якісна конструкція/матеріали будинку, вдала локація? Здача - 2-3 квартал 2022р.
dinozavrik написав:В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував брати. Один з них якраз Парус Смарт Так що то не такий і поганий варіант! (якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! )
Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
dinozavrik написав:В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував бра ти. Один з них якраз Парус Смарт Так що то не такий і поганий варіант! (якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! )
Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
Так тому він і гуляв в моєму списку до мого остаточного прийняття рішення ще у вересні!
Але, все одно є нюанс - якщо я маю ДВА Фонда і все, то третього Фонда в добавок, я не викопаю з-під груші!(так, як його там нема)
А мав би я ТРИ Фонда - то звичайно, я б ще той варіант НЕ викреслював би!
dinozavrik написав:В готовому парус смарті за 17.6-21к уе можна купити квартиру, на ОЛХ багато зливають зараз перед здачею будинку
Я тут викладав скріншот, де було 5 ЖК, в яких я планував бра ти. Один з них якраз Парус Смарт Так що то не такий і поганий варіант! (якщо по 17,6К в ГОТОВОМУ/ЗДАНОМУ! - а 21К - то вже трохи дорогувато! )
Навіть 21 в майже зданому цілком ок, менше 1к за метр, і ремонт не дорого зробити в тій площі. Вписуєтесь повністю купити без іпотек і ризиків з чеканням 1-2 роки на здачу
Так тому він і гуляв в моєму списку до мого остаточного прийняття рішення ще у вересні!
Але, все одно є нюанс - якщо я маю ДВА Фонда і все, то третього Фонда в добавок, я не викопаю з-під груші!(так, як його там нема)
А мав би я ТРИ Фонда - то звичайно, я б ще той варіант НЕ викреслював би! [/quote] А чим він гірший інших варіантів шо ви дивились, здача в кінці цього року? В плані ціни дуже сумнівно що дешевше вийде будь що ваше