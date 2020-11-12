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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:29
За опалення вже декілька років двоставковий тариф, а за сміття теж вже в деяких ОСББ люди мають окремі платіжки.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:42
По суті, мова йде про звільнення від відповідальності монополіста, якщо "через зношеність мереж відбуваються постійні аварії."
І про звичайне підвищення цін, закамуфльоване під "відокремлення монополіста від мереж."
..."доки співвласники багатоквартирного будинку не зберуться і не ухвалять рішення найняти свою компанію, яка буде займатися комунікаціями."
Яка своя компанія? Обслуговування мереж потребує фахових спеціалістів, що розуміються на тому. Як пересічний громадянин зможе визначити фаховість таких спецілістів, компанії? Хто нестиме відповідальність за потенційні аварії, навіть із людськими втратами, якщо такий горє - спеціаліст, щось зробить не так?
Не говорячи вже про те, що створення ОСББ, доволі важкий процес, що не залежить від волі однієї людини. Пропонують створити, щось накшталт кругової поруки, при повній безвідповідальності держави й монополістів. Або залишити все напризволяще, як є, тільки змусивши пересічних українців платити більше, камуфлюючи підвищення під абонентську плату. Мало того, якщо раніше людина, яка не користувалася послугою, нічого не платила взагалі, то тепер пропонують платити, незважаючи на факт користування чи не користувння послугою. І все це, при повній безвіповідальності держави і монополіста, в разі технологічних аварій, щоб пресічний не зміг отримати відшкодування матеріальних і моральних збитків, в разі аварій.
Якщо я йду на ринок, до продавців, то купляю той товар, що мені потрібний. Мене не цікавить їх внутрішня кухня, скільки вони затратили, щоб виробити кінцевий продукт, доставити його, зважити, зберегти, які складові такого виробництва. Це все закладає в кінцеву ціну підприємець, з якою я погоджуюся чи ні. А абонплата, це як примусове стягнення з мене грошей, тільки за потенційну можливість, щось придбати на ринку, плата за вхід на ринок. По такій лозіці, можна вводити абонплату на все, що завгодно, на всі потенційні послуги, які можна теоретично отримати, так і не отримавши їх по факту.
Замість того, щоб регулювати правові відносини, що виникають між різними суб'єктами комунального господарства, вирішувати державну проблему зношення комунікацій житлових, всієї матеріальної інфраструктури, не лише житлових будинків, але й мостів, доріг і т.п, займаються імітуванням реформ і руйнують підвалини держави, як філософської концепції. Кожний сам за себе і ніхто, ні за що, не відповідає. І за цю безвідповідальність, ці "слуги народу", отримують зарплатню з кишень тих самих пресічних...За що?
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:56
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:09
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим
Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят...
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву". -
"Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу". -
"Поэтому я лгу!
Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил;
Я этого, приятель, не забыл!" -
"Помилуй, мне еще и от роду нет году". -
Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". -
"Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват.
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите;
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
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