Додано: Вів 24 лис, 2020 17:42

найняти свою компанію, яка буде займатися комунікаціями

По суті, мова йде про звільнення від відповідальності монополіста, якщоІ про, закамуфльоване під "відокремлення монополіста від мереж."..."доки співвласники багатоквартирного будинку не зберуться і не ухвалять рішення."Яка своя компанія? Обслуговування мереж потребує фахових спеціалістів, що розуміються на тому. Як пересічний громадянин зможе визначити фаховість таких спецілістів, компанії? Хто нестиме відповідальність за потенційні аварії, навіть із людськими втратами, якщо такий горє - спеціаліст, щось зробить не так?Не говорячи вже про те, що створення ОСББ, доволі важкий процес, що не залежить від волі однієї людини. Пропонують створити, щось накшталт кругової поруки, при повній безвідповідальності держави й монополістів. Або залишити все напризволяще, як є, тільки змусивши пересічних українців платити більше, камуфлюючи підвищення під абонентську плату. Мало того, якщо раніше людина, яка не користувалася послугою, нічого не платила взагалі, то тепер пропонують платити, незважаючи на факт користування чи не користувння послугою. І все це, при повній безвіповідальності держави і монополіста, в разі технологічних аварій, щоб пресічний не зміг отримати відшкодування матеріальних і моральних збитків, в разі аварій.Якщо я йду на ринок, до продавців, то купляю той товар, що мені потрібний. Мене не цікавить їх внутрішня кухня, скільки вони затратили, щоб виробити кінцевий продукт, доставити його, зважити, зберегти, які складові такого виробництва. Це все закладає в кінцеву ціну підприємець, з якою я погоджуюся чи ні. А абонплата, це як примусове стягнення з мене грошей, тільки за потенційну можливість, щось придбати на ринку, плата за вхід на ринок. По такій лозіці, можна вводити абонплату на все, що завгодно, на всі потенційні послуги, які можна теоретично отримати, так і не отримавши їх по факту.Замість того, щоб регулювати правові відносини, що виникають між різними суб'єктами комунального господарства, вирішуватизношення комунікацій житлових, всієї матеріальної інфраструктури, не лише житлових будинків, але й мостів, доріг і т.п, займаються імітуванням реформ і руйнують підвалини держави, як філософської концепції. Кожний сам за себе і ніхто, ні за що, не відповідає. І за цю безвідповідальність, ці "слуги народу", отримують зарплатню з кишень тих самих пресічних...За що?