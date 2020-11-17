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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 584585586587>
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:29

За опалення вже декілька років двоставковий тариф, а за сміття теж вже в деяких ОСББ люди мають окремі платіжки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:42

По суті, мова йде про звільнення від відповідальності монополіста, якщо "через зношеність мереж відбуваються постійні аварії."

І про звичайне підвищення цін, закамуфльоване під "відокремлення монополіста від мереж."


..."доки співвласники багатоквартирного будинку не зберуться і не ухвалять рішення найняти свою компанію, яка буде займатися комунікаціями."

Яка своя компанія? Обслуговування мереж потребує фахових спеціалістів, що розуміються на тому. Як пересічний громадянин зможе визначити фаховість таких спецілістів, компанії? Хто нестиме відповідальність за потенційні аварії, навіть із людськими втратами, якщо такий горє - спеціаліст, щось зробить не так?

Не говорячи вже про те, що створення ОСББ, доволі важкий процес, що не залежить від волі однієї людини. Пропонують створити, щось накшталт кругової поруки, при повній безвідповідальності держави й монополістів. Або залишити все напризволяще, як є, тільки змусивши пересічних українців платити більше, камуфлюючи підвищення під абонентську плату. Мало того, якщо раніше людина, яка не користувалася послугою, нічого не платила взагалі, то тепер пропонують платити, незважаючи на факт користування чи не користувння послугою. І все це, при повній безвіповідальності держави і монополіста, в разі технологічних аварій, щоб пресічний не зміг отримати відшкодування матеріальних і моральних збитків, в разі аварій.

Якщо я йду на ринок, до продавців, то купляю той товар, що мені потрібний. Мене не цікавить їх внутрішня кухня, скільки вони затратили, щоб виробити кінцевий продукт, доставити його, зважити, зберегти, які складові такого виробництва. Це все закладає в кінцеву ціну підприємець, з якою я погоджуюся чи ні. А абонплата, це як примусове стягнення з мене грошей, тільки за потенційну можливість, щось придбати на ринку, плата за вхід на ринок. По такій лозіці, можна вводити абонплату на все, що завгодно, на всі потенційні послуги, які можна теоретично отримати, так і не отримавши їх по факту. :mrgreen:

Замість того, щоб регулювати правові відносини, що виникають між різними суб'єктами комунального господарства, вирішувати державну проблему зношення комунікацій житлових, всієї матеріальної інфраструктури, не лише житлових будинків, але й мостів, доріг і т.п, займаються імітуванням реформ і руйнують підвалини держави, як філософської концепції. Кожний сам за себе і ніхто, ні за що, не відповідає. І за цю безвідповідальність, ці "слуги народу", отримують зарплатню з кишень тих самих пресічних...За що? :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:56

  Bolt написав:за сміття теж вже в деяких ОСББ люди мають окремі платіжки.

Теж "потішився" абонплатою на вивіз сміття... :) Що вони там вживають? :) Якщо абонплату за електрику і воду, ще якось можна натягнути сову на глобус, то абонплата на вивіз сміття, це наркомани повні... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:09

  jump написав:Українці по-новому заплатять податки за свої квартири: платіжки можуть злетіти в рази
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... v-razi.htm

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим
Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят...

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк. :)
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву". -
"Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу". -
"Поэтому я лгу!
Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил;
Я этого, приятель, не забыл!" -
"Помилуй, мне еще и от роду нет году". -
Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". -
"Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват.
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите;
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". :P
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:45

За крок до перевороту думок ©

Аааааааааааааааааааааа!!! :twisted:
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! :twisted:

ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
Пандемія!!!
Повний локдаун на носі!(з усіх ЗМІ кричать)

А вони, піііілять, ціни піднімають, як при розквіті економіки!!!!!

Зупиніть землю - я зійду!!!!!© :evil:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 01:56

  Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! :twisted:
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! :twisted:

ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
Пандемія!!!
Повний локдаун на носі!(з усіх ЗМІ кричать)

А вони, піііілять, ціни піднімають, як при розквіті економіки!!!!!

Зупиніть землю - я зійду!!!!!© :evil:


Деполюди виходять зі стовпів і частина йде в бетон. Не Ви одні...

Я раніше писав, що бетон і депо доволі взаємозалежні, коли % по депо падають, і прибуток з депо стає нижче за прибуток з оренди - гроші йдуть в бетон. І навпаки, коли оренда падає, а % з депо дають більше прибутку - гроші йдуть в банк.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 05:55

Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:24

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Долярчик Куме, я вже зрозумів, що тобі треба реалізовувати свій плян, незважаючи на наслідки. Просто тобі дуже кортить спробувати. Допоки не спробуєш, то маятимешся душею. Хто не ризикує, той не смакує шампусіка і не мацяє за приємні випуклості файних панянок!

Саме так!
(підприємці - взагалі, ризикові люди) :)
  Львівський БатяР написав:a) воно ймовірно попхає % ставки на депо ваверх, відповідно UIRD+, який ви будете платити за іпотеку теж виросте і може виштовхати Вас за межі комфортних Вам 5-6тис гр/міс. до менш комфортиних чи зовсім не комфортних цифр.

UIRD застосовується вже ПІСЛЯ ФІКСОВАНОЇ ставки!
- я ж там нагалосив ФІК-СО-ВА-НА!
Тобто, якщо банк дає ФІКСОВАНУ ставку на 3-5р(а такі банки є, - а ентеріум, вище просто тицьнув на перші попавші умови)
Тож, якщо ставка ФІКСОВАНА, наприклад на 3р, то 3р. я буду сплачувати ОДНАКОВУ суму по іпотеці!
  Львівський БатяР написав:b) вигоду від знецінення гривні ви будете мати якщо у Вас дохід нпр в $ або €, а кредит в грн. Тобто якщо прибуток вашої сімї 1000$ що при курсі 28, що при курсі 35. То звичайно вам цікаво взяти кредит в грн зараз на курсі 28 і віддати його на курсі 35. Але якщо ваш дохід 28тис гр при курсі 28 і 28тис гр при курсі 35 то вам в даному випадку зі знецінення вигоди 0. Розумієте ?

Розумію, а чи зрозумієте Ви наступне:
Візьмемо довоєнні роки - курс був пА 8 і Долярчик(далі беру НЕ точні цифри, але приблизні, просто, щоб вловили суть) отримував дохід 6-7тис/грн/міс.
Далі, пішла криза/війна і курс поліз на 9-11-12-16 і т. д.
Відповідно, Долярчиковий прибуток в гривні теж зростав - просто з лагом у пару місяців, так як товар на ~ 80% доларовий, то і ціни зростали, відносно курсу, хоч і з затримкою в 1-2-3міс, а дещо і пів року(а може й рік).
Але і дохід зростав поступово - тоді, як був курс "соціальний" па 13-14грн, то і мій дохід складав 10-11-12тис.грн/міс.
І тепер, при курсі 26-27-28 - я всюди озвучую, що дохід складає ~ 700дол/міс.
Так що просто із лагом часу, але мій дохід підтягується до курсу!
(але звичайно, що так буде не завжди) :)

І тих ~ 700дол/міс - це дохід тільки від бізнесу(самозайнятості), а якщо ще додати ~ 150дол/міс. пасивного доходу з депозитів, а якщо ще сюди додати жінчиних 200дол/міс - то що, з сімейним доходом МІНІМУМ в 1тис.дол/міс. - я не можу собі дозволити іпотеку в 200-220дол/міс? :)
  Львівський БатяР написав:2) в мене є підозра, що Ви нічого не рахуєте, а банально вчепились в в Кіосакі і як тут люблять казати *пробуєте натянути сову на глобус*.
І те, що модель Кіосакі працює в країнах де сталі % по іпотеці протягом десятків років (нпр 3% річних протягом всього терміну кредиту) Ви, даруйте, в срацімали..

П.С. Ваше рішення приняте більше серцем ніж головою

Так, в ваших словах є трохи правди :)
Бо ще раз повторю: - підприємці - ризикові люди!
Он, які обезбашені ідеї Ілона Маска - але, тим не менше, йому вдалось добитись успіху!

Тож -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ! :D






На рахунок ФІКСОВАНОЇ СТАВКИ. Вам історія із досвіду.
Моя тьотя продає будинок і купує більший узявши 43000 грн кредиту в приват банку на 15 років (курс долара був 7грн). Людина, яка все життя працює із грошима банками, практикуючий головний бухгалтер у великій фірмі і веде додатково підприємців. Тобто все прорахувала.
43000 + % за 15 років+ всі страхівки і платежі виходило до оплати за весь період =123000грн.
Щомісячна плата 1100грн. Платила цілий рік справно. І виявилось, що із платежу 1100грн, проценти за користування кредитом 1050грн, в 50!!! Грн лише тіло кредиту. Тобто за рік борг зменшився на 600грн.!!!

Потім щось в державі перекрутилось і долар скочив до 16грн і банк заявив, що все перерахував і до сплати залишилось не 123000 -1100*12 ( то що рік виплачувала), а цілих 230000грн. От і вийшла фіксована та незмінна ставка.

Це була жесть для людини...
Почали шукати варіанти.. якщо почати виплачувати не по 1100грн а по 2000-5000 тис, то все рівно потрібно сплатити ті проценти, що розраховано на 15 років. Або віддати все тіло кредиту 43000-600=42400грн. То лише тоді можливий перерахунок процентів. Я ситуацію добре знаю, бо прийшлось перепродати дольову участь і допомогти тітці. І то заплатили ще штраф за дострокове погашення кредиту в сумі 1500грн.


Добре думайте та рахуйте, а також читайте, що хочете підписати...
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То капець!

Якесь пряме порушення прав людини!

Хоча, там в договорі, мало б бути прописано, що банк може змінювати щось там бла-бла-бла від ситуації/певних обставин.

А якщо ні - то можна було подати в суд! (кажуть, що деякі справи проти банків таки виграють прості пересічні)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:03

ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири від центрального опалення



Українцям заборонили особисто відключати їхні квартири від централізованого опалення і переходити на індивідуальне. Відключити можуть тільки відразу цілий будинок.

Такого висновку дійшов Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного адмінсуду у справі №229/4116/17.

Згідно з матеріалами справи, одному з мешканців багатоповерхівки м. Дружківка Донецької області місцева міськрада відмовила у відключенні його квартири від мереж центрального опалення та влаштування індивідуального опалення житлового приміщення. Ситуація сталася ще в 2017 році, але в підсумку пройшла всі інстанції і дійшла аж до Верховного суду.

Зрештою, в листопаді 2020 року судді постановили, що дозвіл на відключення від мереж централізованого опалення та теплопостачання може бути видано тільки за умови відключення цілого житлового будинку. Таке рішення підкріплюється копією протоколу Загальних зборів мешканців про створення ініціативної групи щодо вирішення питання відключення від опалення та гарячого водопостачання.

Тільки більшістю голосів мешканці будинку можуть вирішити облаштувати систему індивідуального або автономного опалення. А якщо хтось із власників однієї з квартир вирішить одноосібно відлючитися, то у нього таку заяву навіть не приймуть.
jump
 
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