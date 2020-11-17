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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 584585586587
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:08

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! :twisted:
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! :twisted:

ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
Пандемія!!!
Повний локдаун на носі!(з усіх ЗМІ кричать)

А вони, піііілять, ціни піднімають, як при розквіті економіки!!!!!

Зупиніть землю - я зійду!!!!!© :evil:


Деполюди виходять зі стовпів і частина йде в бетон. Не Ви одні...

Я раніше писав, що бетон і депо доволі взаємозалежні, коли % по депо падають, і прибуток з депо стає нижче за прибуток з оренди - гроші йдуть в бетон. І навпаки, коли оренда падає, а % з депо дають більше прибутку - гроші йдуть в банк.

Та я то все чудово розумію!

Але щоб АЖ ТАК - за 1 місяць підняти на 20-24%!!! - до такого, навіть, я не був готовий!
І то повторю, що локація НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОЇ(простіше кажучи #внапівдупісвіту) - а вони луплять цінник і не червоніють!
Ще є надія, що то так спеціально, щоб мати що спустити в Чорну п'ятницю і на підноворічні знижки!
Бо, якщо ні - то буде дуже лютий треш!!!
Тому, що виявиться, що ДАРЕМНО я тримав гривню на депо під 14% ЧИСТИХ, якщо тут ріст за 1 місяць на 20-24%!!!
Простішше тоді було, навіть, в гривні тупо тримати в трилітровій банці! - і поповнюючи той бутель періодично! :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:10

Новітнє гетто на Кн. Ольги..

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