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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:08
Львівський БатяР написав: Долярчик написав:
Аааааааааааааааааааааа!!!
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!!
ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
Пандемія!!!
Повний локдаун на носі!(з усіх ЗМІ кричать)
А вони, піііілять, ціни піднімають, як при розквіті економіки!!!!!
Зупиніть землю - я зійду!!!!!©
Деполюди виходять зі стовпів і частина йде в бетон. Не Ви одні...
Я раніше писав, що бетон і депо доволі взаємозалежні, коли % по депо падають, і прибуток з депо стає нижче за прибуток з оренди - гроші йдуть в бетон. І навпаки, коли оренда падає, а % з депо дають більше прибутку - гроші йдуть в банк.
Та я то все чудово розумію!
Але щоб АЖ ТАК - за 1 місяць підняти на 20-24%!!! - до такого, навіть, я не був готовий!
І то повторю, що локація НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОЇ(простіше кажучи #внапівдупісвіту) - а вони луплять цінник і не червоніють!
Ще є надія, що то так спеціально, щоб мати що спустити в Чорну п'ятницю і на підноворічні знижки!
Бо, якщо ні - то буде дуже лютий треш!!!
Тому, що виявиться, що ДАРЕМНО я тримав гривню на депо під 14% ЧИСТИХ, якщо тут ріст за 1 місяць на 20-24%!!!
Простішше тоді було, навіть, в гривні тупо тримати в трилітровій банці! - і поповнюючи той бутель періодично!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:10
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jump
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:01
Долярчик написав:
Так, Чорна п'ятниця пройшла, а "мій" забудовник ані чи-чирк про знижки в тому ЖК, що я планую інвестувати!
Вже сумніви закрадаються про "передноворічні знижки"
на київській гілці гарно про Вас написали:
"Мотивы двух участников мне не понятны. КК и Доллярчика.
Первый уже в возрасте, пора думать о вечном на берегу теплого океана или заниматься политикой/общественной/благотворительной деятельностью, а не продолжать бесцельно накапливать метры. Разве это интересно? Разве он может потратить эти деньги на себя?Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке."
Подумайте і не робіть тієї х..йні, над якою зараз страждаєте...
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:08
Долярчик написав:
Так, Чорна п'ятниця пройшла, а "мій" забудовник ані чи-чирк про знижки в тому ЖК, що я планую інвестувати!
Вже сумніви закрадаються про "передноворічні знижки"
Яка ціна метра зараз у Вашої мрії?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:11
jump написав: Долярчик написав:
Так, Чорна п'ятниця пройшла, а "мій" забудовник ані чи-чирк про знижки в тому ЖК, що я планую інвестувати!
Вже сумніви закрадаються про "передноворічні знижки"
на київській гілці гарно про Вас написали:
"Мотивы двух участников мне не понятны. КК и Доллярчика.
Первый уже в возрасте, пора думать о вечном на берегу теплого океана или заниматься политикой/общественной/благотворительной деятельностью, а не продолжать бесцельно накапливать метры. Разве это интересно? Разве он может потратить эти деньги на себя?Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке."
Подумайте і не робіть тієї х..йні, над якою зараз страждаєте...
Кожний щасливий по своєму.
Основне навчити дітей працювати, отримати освіту...а там як Бог дасть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:24
jump написав:
Доллярчика
а то ще за крєднєль?
в києві клонували львівського батяра?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:06
greenozon написав: jump написав:
Доллярчика
а то ще за крєднєль?
в києві клонували львівського батяра?
Ні.Просто він-людина широко відома не тільки на львівській гілці;)
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