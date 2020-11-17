Додано: Сер 25 лис, 2020 15:08

Львівський БатяР написав: Долярчик написав: Аааааааааааааааааааааа!!!

Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!!



ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???

Пандемія!!!

Повний локдаун на носі!(з усіх ЗМІ кричать)



А вони, піііілять, ціни піднімають, як при розквіті економіки!!!!!



Зупиніть землю - я зійду!!!!!© Аааааааааааааааааааааа!!!Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!!ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???Пандемія!!!Повний локдаун на носі!(з усіх ЗМІ кричать)А вони, піііілять, ціни піднімають, як при розквіті економіки!!!!!Зупиніть землю - я зійду!!!!!©



Деполюди виходять зі стовпів і частина йде в бетон. Не Ви одні...



Я раніше писав, що бетон і депо доволі взаємозалежні, коли % по депо падають, і прибуток з депо стає нижче за прибуток з оренди - гроші йдуть в бетон. І навпаки, коли оренда падає, а % з депо дають більше прибутку - гроші йдуть в банк. Деполюди виходять зі стовпів і частина йде в бетон. Не Ви одні...Я раніше писав, що бетон і депо доволі взаємозалежні, коли % по депо падають, і прибуток з депо стає нижче за прибуток з оренди - гроші йдуть в бетон. І навпаки, коли оренда падає, а % з депо дають більше прибутку - гроші йдуть в банк.

Та я то все чудово розумію!Але щоб АЖ ТАК - за 1 місяць підняти на 20-24%!!! - до такого, навіть, я не був готовий!І то повторю, що локація НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОЇ(простіше кажучи #внапівдупісвіту) - а вони луплять цінник і не червоніють!Ще є надія, що то так спеціально, щоб мати що спустити в Чорну п'ятницю і на підноворічні знижки!Бо, якщо ні - то буде дуже лютий треш!!!Тому, що виявиться, що ДАРЕМНО я тримав гривню на депо під 14% ЧИСТИХ, якщо тут ріст за 1 місяць на 20-24%!!!Простішше тоді було, навіть, в гривні тупо тримати в трилітровій банці! - і поповнюючи той бутель періодично!