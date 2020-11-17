Все правильно...але діткам, дружині теж слід приділяти достатню увагу.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Все правильно...але діткам, дружині теж слід приділяти достатню увагу.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:20
Та приділяю по мірі можливості...
І, чим раз, тим далі буде більше уваги!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А що, тупо в долярчиках тримати?
Я думаю, що таки треба тримати у ТВЕРДОМУ!(хоч в 1-2 бетонах)
Так хто їм лікар?
Треба в ліквідному бетоні тримати\в нормальній локації!
Треба було з самого початку ДУМАТИ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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