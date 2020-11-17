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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Ні, спочатку потрібно створити "кеш-флоу"! А тоді вже жити в своє задоволення!
А це - не так вже й далеко - 2-3р!
(і мені ще 40 - нема )

Все правильно...але діткам, дружині теж слід приділяти достатню увагу.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Ні, спочатку потрібно створити "кеш-флоу"! А тоді вже жити в своє задоволення!
А це - не так вже й далеко - 2-3р!
(і мені ще 40 - нема )

Все правильно...але діткам, дружині теж слід приділяти достатню увагу.

Та приділяю по мірі можливості...
І, чим раз, тим далі буде більше уваги!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Жодного бетону під оренду немаю. Ще років 4-5 були такі думки. Зараз немає жодного змісту

А що, тупо в долярчиках тримати?
Я думаю, що таки треба тримати у ТВЕРДОМУ!(хоч в 1-2 бетонах)
  jump написав:Реальні історії: знайомі/родичі ростили дітей, покупляли їм будинки/камяниці, квартири, діти вивчились і роз’їхались по світу - США, Німеччина, Чехія, Польша. Тепер стоять тії замки нах нікому не потрібні, за те що б бажали продати - ніхто і близько не дасть. Так самі старіють при тих хатах...

Так хто їм лікар?
Треба в ліквідному бетоні тримати\в нормальній локації!
Треба було з самого початку ДУМАТИ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А, взагалі, то -
Не ризикуючи, ми ризикуємо в сто раз більше! © ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Що порадите? Купити квартиру в авалон ап ( 21-23 прверх) здавати 3 роки (ремонт відбити) і потім продати. Чи Сейф таун від нової оселі ( там компактніші двушки і однушки) але це котлован зараз
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 00:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Що порадите?

Однозначно Ап!
- швидше введення в експлуатацію
- локація значно краща
- ціна приємніша(між котлованом і майже готове)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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