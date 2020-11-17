Все правильно...але діткам, дружині теж слід приділяти достатню увагу.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Все правильно...але діткам, дружині теж слід приділяти достатню увагу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:20
Та приділяю по мірі можливості...
І, чим раз, тим далі буде більше уваги!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А що, тупо в долярчиках тримати?
Я думаю, що таки треба тримати у ТВЕРДОМУ!(хоч в 1-2 бетонах)
Так хто їм лікар?
Треба в ліквідному бетоні тримати\в нормальній локації!
Треба було з самого початку ДУМАТИ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:28
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А, взагалі, то -
Не ризикуючи, ми ризикуємо в сто раз більше! ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Що порадите? Купити квартиру в авалон ап ( 21-23 прверх) здавати 3 роки (ремонт відбити) і потім продати. Чи Сейф таун від нової оселі ( там компактніші двушки і однушки) але це котлован зараз
Додано: Нед 29 лис, 2020 00:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Однозначно Ап!
- швидше введення в експлуатацію
- локація значно краща
- ціна приємніша(між котлованом і майже готове)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 29 лис, 2020 01:55
Мене якраз локація і напрягає в Ап - хто захоче на Сихові чи знімати чи купити квартиру потім за доволі велику суму? Давно на сихові не був. В сейф таун ніб з локацією і політех доволі близько, і ІТ компанії
Додано: Нед 29 лис, 2020 07:41
Ледве трьошку свою на Сихові (поруч зі старим Шуваром)з хорошим ремонтом здали за 9к
Додано: Нед 29 лис, 2020 09:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Не знаю, чого ви панове так ставитись до Сихова, якщо він рахується "дорогим районом".
Нє, ну може десь на окраїнах його і дешева оренда, типу на окраїнах Вернадського, Скрипника, Хоткевича і т. п. - подалі від цивілізації, то так!
А тут Ап - майже в центрі самої цивілізації - супермаркет/лікарня/церква/ринок - все поблизу!
А там - то Парус поблизу розгорнувся, що буде шалено давити на ціну!
Але, справа Ваша...
ДумайТЕ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
|