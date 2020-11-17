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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:17
Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата). У середньому ціни зростуть на 80%.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... timemo.htm
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