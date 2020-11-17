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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:17
В Україні різко підвищать абонплату на газ
Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата). У середньому ціни зростуть на 80%.
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:35
Вдало здали
Знайомі знімають в новобуді, ІО, якісний ремонт, вся техніка, 3кімн, 80м2, спочатку платили 14 тис., власник сам подзвонив, спитав, чи немає якихось труднощів із доходами і аби тільки не з’їжджали погодили зниження ціни до 11 тис. на даний момент. Думають з нр вже самі просити ще понизити, знайшли дешевші варіанти.
Шукали напряму, без уєбланських маклерів, власники одразу дають знижку аби лише заселялись
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:43
З весни порожня стояли, перебирали харчами.Типу родина зі старшиму дітьми, без тварин і тп.По факту зара живе середній керівний склад буд фірми які у Львові у відрядженні на пів року.Як буде далі ХЗ.Але принаймі хочаб зимою комуналь будуть платити.
То в нас тільки Долярчик може лям грошей ввалити, щоб роки через 2-3 отримувати 5-6к оренди в то якщо не доведеться взагалі за комуналь здавати:)
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