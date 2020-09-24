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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:17

В Україні різко підвищать абонплату на газ

Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата). У середньому ціни зростуть на 80%.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... timemo.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:35

  Bolt написав:Ледве трьошку свою на Сихові (поруч зі старим Шуваром)з хорошим ремонтом здали за 9к :(


Вдало здали

Знайомі знімають в новобуді, ІО, якісний ремонт, вся техніка, 3кімн, 80м2, спочатку платили 14 тис., власник сам подзвонив, спитав, чи немає якихось труднощів із доходами і аби тільки не з’їжджали погодили зниження ціни до 11 тис. на даний момент. Думають з нр вже самі просити ще понизити, знайшли дешевші варіанти.

Шукали напряму, без уєбланських маклерів, власники одразу дають знижку аби лише заселялись
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:54

Я наоборот в банки зайду , бо в бетон вже немає з чим заходити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:43

  jump написав:
  Bolt написав:Ледве трьошку свою на Сихові (поруч зі старим Шуваром)з хорошим ремонтом здали за 9к :(


Вдало здали

Знайомі знімають в новобуді, ІО, якісний ремонт, вся техніка, 3кімн, 80м2, спочатку платили 14 тис., власник сам подзвонив, спитав, чи немає якихось труднощів із доходами і аби тільки не з’їжджали погодили зниження ціни до 11 тис. на даний момент. Думають з нр вже самі просити ще понизити, знайшли дешевші варіанти.

Шукали напряму, без уєбланських маклерів, власники одразу дають знижку аби лише заселялись

З весни порожня стояли, перебирали харчами.Типу родина зі старшиму дітьми, без тварин і тп.По факту зара живе середній керівний склад буд фірми які у Львові у відрядженні на пів року.Як буде далі ХЗ.Але принаймі хочаб зимою комуналь будуть платити.
То в нас тільки Долярчик може лям грошей ввалити, щоб роки через 2-3 отримувати 5-6к оренди в то якщо не доведеться взагалі за комуналь здавати:)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Я наоборот в банки зайду , бо в бетон вже немає з чим заходити

Ага, тобто, якщо було б з чим заходити, то б зайшли? :wink:
#рукаліцо© :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:То в нас тільки Долярчик може лям грошей ввалити, щоб роки через 2-3 отримувати 5-6к оренди

Та зачекайте ще три тижні і все дізнаєтесь!
- куди ввалив/лям, чи два/іпотечні, чи свої/здача наступного року, чи через 2-3р..... і таке інше :)

Таке враження, що тут всі думають, що Долярчик візьме іпотеку по максимуму/скільки дадуть/в будь-якому банку, під будь-які %%/а на перший внесок - піде візьме в "швидкогрошах"? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:57

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Я наоборот в банки зайду , бо в бетон вже немає з чим заходити

Ага, тобто, якщо було б з чим заходити, то б зайшли? :wink:
#рукаліцо© :mrgreen:

Навіть , якби були не заходив би принаймі до закінчення карантину і відкриття кордонів.
Пи .Си.Максимальне депо, в більш менш пристойному банку 9,5%річних.Тобто з ляма враховуючи податок десь 70к буде.Тобто якщо оренда далі буде сипатися то цілком не поганий варіант.
Пи.Си2.Можливо зайшов би у землю.Відносно поруч мене по косарику сотку можна придбати.
Кавалірки на Збоїщах ,це не для мене:)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:53

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:Я наоборот в банки зайду , бо в бетон вже немає з чим заходити

Ага, тобто, якщо було б з чим заходити, то б зайшли? :wink:
#рукаліцо© :mrgreen:

Навіть , якби були не заходив би принаймі до закінчення карантину і відкриття кордонів.
Пи .Си.Максимальне депо, в більш менш пристойному банку 9,5%річних.Тобто з ляма враховуючи податок десь 70к буде.Тобто якщо оренда далі буде сипатися то цілком не поганий варіант.
Пи.Си2.Можливо зайшов би у землю.Відносно поруч мене по косарику сотку можна придбати.
Кавалірки на Збоїщах ,це не для мене:)


10.12 - чергове засідання НБУ по обліковій + під НР банки акції будуть робити, сподіваюсь :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:55

  Долярчик написав:
  Bolt написав:То в нас тільки Долярчик може лям грошей ввалити, щоб роки через 2-3 отримувати 5-6к оренди

Та зачекайте ще три тижні і все дізнаєтесь!
- куди ввалив/лям, чи два/іпотечні, чи свої/здача наступного року, чи через 2-3р..... і таке інше :)

Таке враження, що тут всі думають, що Долярчик візьме іпотеку по максимуму/скільки дадуть/в будь-якому банку, під будь-які %%/а на перший внесок - піде візьме в "швидкогрошах"? :D


чоловіче, у тебе ж два фонди за легендою...
бережи ці копійки, як зіницю ока - маєш сім’ю за плечима, батьки одні і другі, навчання та виховання синів, щоденне виживання...
час дуже непевний
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:02

jump
Ну чому я маю ще раз повторити - НЕ ризикуючи - ми ризикуємо в 100 раз більше!©(своїм майбутнім)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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