RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 03:16

  Долярчик написав:jump
Ну чому я маю ще раз повторити - НЕ ризикуючи - ми ризикуємо в 100 раз більше!©(своїм майбутнім)

купити нерохумість в ЖК це не про ризик, ризик це про - відкрити бізнес, купити акції, купити крипту і т.д. потенційний приток від ризикових штук в рази може перевищити вкладання в ближній час. з нерухомістю не унікальною такого не станеться
dinozavrik
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 24.11.13
Подякував: 295 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 587588589590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 861, 862, 863
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8621 1065397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 22:11
Буровик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 124, 125, 126
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1257 162839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 20:57
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 7463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.