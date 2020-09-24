купити нерохумість в ЖК це не про ризик, ризик це про - відкрити бізнес, купити акції, купити крипту і т.д. потенційний приток від ризикових штук в рази може перевищити вкладання в ближній час. з нерухомістю не унікальною такого не станеться
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 гру, 2020 03:16
купити нерохумість в ЖК це не про ризик, ризик це про - відкрити бізнес, купити акції, купити крипту і т.д. потенційний приток від ризикових штук в рази може перевищити вкладання в ближній час. з нерухомістю не унікальною такого не станеться
|