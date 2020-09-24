купити нерохумість в ЖК це не про ризик, ризик це про - відкрити бізнес, купити акції, купити крипту і т.д. потенційний приток від ризикових штук в рази може перевищити вкладання в ближній час. з нерухомістю не унікальною такого не станеться
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 гру, 2020 03:16
купити нерохумість в ЖК це не про ризик, ризик це про - відкрити бізнес, купити акції, купити крипту і т.д. потенційний приток від ризикових штук в рази може перевищити вкладання в ближній час. з нерухомістю не унікальною такого не станеться
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та як не про ризик, як тут вже хіба, що лінивий не каже:
- ціни на бетон впадуть!
- можуть недобудувати!
- в оренду візьмуть, лише за комуналь, або ще й з доплатою від орендодавця!
А Ви кажете - НЕ ризик...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 02 гру, 2020 08:55
У Львові на Стрийській неподалік парку «Боднарівка» зведуть 16-типоверхівку
У Львові, на вулиці Стрийській, 144 збудують 16-типоверхівку. Відповідні містобудівні умови та обмеження для проєктування багатофункційної будівлі ТзОВ «Львів будінвест» затвердили на виконкомі Львова 1 грудня.
На першому поверсі 16-ти поверхівки будуть офісні приміщення, вище – житло, також заплановано збудувати підземну автостоянку. Аби розпочати будівництво на вулиці Стрийській,144, мерія дозволила знести триповерхову будівлю.
У Львові неподалік вокзалу збудують масштабний комплекс
Компанія «Житлобудінвест» збудує житлово-торгівельний комплекс на вул. Залізничній, 7. Відповідну містобудівну документацію у вівторок, 1 грудня
Будівництво вестимуть на межі з історичним ареалом Львова на двох земельних ділянках загальною площею 5,1 га. Поруч проходить залізнична колія та ЖК «Веселка», який раніше відзначився скандалами.
|