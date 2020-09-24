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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 03:16

  Долярчик написав:jump
Ну чому я маю ще раз повторити - НЕ ризикуючи - ми ризикуємо в 100 раз більше!©(своїм майбутнім)

купити нерохумість в ЖК це не про ризик, ризик це про - відкрити бізнес, купити акції, купити крипту і т.д. потенційний приток від ризикових штук в рази може перевищити вкладання в ближній час. з нерухомістю не унікальною такого не станеться
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:купити нерохумість в ЖК це не про ризик

Та як не про ризик, як тут вже хіба, що лінивий не каже:
- ціни на бетон впадуть!
- можуть недобудувати!
- в оренду візьмуть, лише за комуналь, або ще й з доплатою від орендодавця! :D

А Ви кажете - НЕ ризик... :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 08:55

У Львові на Стрийській неподалік парку «Боднарівка» зведуть 16-типоверхівку

У Львові, на вулиці Стрийській, 144 збудують 16-типоверхівку. Відповідні містобудівні умови та обмеження для проєктування багатофункційної будівлі ТзОВ «Львів будінвест» затвердили на виконкомі Львова 1 грудня.

На першому поверсі 16-ти поверхівки будуть офісні приміщення, вище – житло, також заплановано збудувати підземну автостоянку. Аби розпочати будівництво на вулиці Стрийській,144, мерія дозволила знести триповерхову будівлю.
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_na_vul ... 15514.html


У Львові неподалік вокзалу збудують масштабний комплекс
Компанія «Житлобудінвест» збудує житлово-торгівельний комплекс на вул. Залізничній, 7. Відповідну містобудівну документацію у вівторок, 1 грудня
Будівництво вестимуть на межі з історичним ареалом Львова на двох земельних ділянках загальною площею 5,1 га. Поруч проходить залізнична колія та ЖК «Веселка», який раніше відзначився скандалами.
https://forpost.lviv.ua/novyny/34623-u- ... E.facebook
jump
 
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