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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 03:16

  Долярчик написав:jump
Ну чому я маю ще раз повторити - НЕ ризикуючи - ми ризикуємо в 100 раз більше!©(своїм майбутнім)

купити нерохумість в ЖК це не про ризик, ризик це про - відкрити бізнес, купити акції, купити крипту і т.д. потенційний приток від ризикових штук в рази може перевищити вкладання в ближній час. з нерухомістю не унікальною такого не станеться
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:купити нерохумість в ЖК це не про ризик

Та як не про ризик, як тут вже хіба, що лінивий не каже:
- ціни на бетон впадуть!
- можуть недобудувати!
- в оренду візьмуть, лише за комуналь, або ще й з доплатою від орендодавця! :D

А Ви кажете - НЕ ризик... :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 08:55

У Львові на Стрийській неподалік парку «Боднарівка» зведуть 16-типоверхівку

У Львові, на вулиці Стрийській, 144 збудують 16-типоверхівку. Відповідні містобудівні умови та обмеження для проєктування багатофункційної будівлі ТзОВ «Львів будінвест» затвердили на виконкомі Львова 1 грудня.

На першому поверсі 16-ти поверхівки будуть офісні приміщення, вище – житло, також заплановано збудувати підземну автостоянку. Аби розпочати будівництво на вулиці Стрийській,144, мерія дозволила знести триповерхову будівлю.
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_na_vul ... 15514.html


У Львові неподалік вокзалу збудують масштабний комплекс
Компанія «Житлобудінвест» збудує житлово-торгівельний комплекс на вул. Залізничній, 7. Відповідну містобудівну документацію у вівторок, 1 грудня
Будівництво вестимуть на межі з історичним ареалом Львова на двох земельних ділянках загальною площею 5,1 га. Поруч проходить залізнична колія та ЖК «Веселка», який раніше відзначився скандалами.
https://forpost.lviv.ua/novyny/34623-u- ... E.facebook
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:24

«Львівгаз» планує вчетверо підвищити тариф на доставку газу

Найбільший оператор газорозподільних мереж Львова та області, приватна компанія «Львівгаз» планує різко підвищити вартість доставки газу для своїх абонентів на 2021 рік. Тариф, якщо його затвердить контрольна комісія, зросте у понад чотири рази – з 0,99 грн до 4,14 грн за 1 м3 без ПДВ.

У листопаді у «Львівгазі» відбулось публічне обговорення щодо зміни тарифу на доставку (розподіл) газу для населення та непобутових споживачів. Керівництво компанії запропонувало збільшити вартість цієї послуги до 4,14 грн за 1 м3 без ПДВ, хоча нині вона становить 0,99 грн за 1м3 без ПДВ.

Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.

Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 170 м3 газу на рік, за новим тарифом щомісячний платіж становитиме 170/12*4,96 (тариф 4,14 та 20%ПДВ)=70,26 грн.

Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 м3 на рік, 300/12*4,96=124 грн щомісяця.

Квартира з газовим опаленням та обсягами 1600 м3 на рік – 1600/12*4,96=661,33 грн.

Будинок із газовим опаленням та 2100 м3 на рік – 2100/12*4,96=868 грн на місяць. :shock:

п.с.
колеги, хтось уже пробував переходити з одного оператора газу до іншого? Яка процедура? Які розцінки на сам газ і його транспортування?

п.с.2 було б дуже справедливо, якби за всі дибільні нововведення платили б 73% уйобків-зелебобіків...
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:16

jump
Україна стає все токсичніше і токсичніше для життя (((

Оліхатори все не нажруться і не нажруться ... коли ж вони, жінка собаки ... зд...ть?

Доколє, цікаво, терпіти народ буде?
change_pm
 
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