Додано: Сер 02 гру, 2020 17:24

Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 170 м3 газу на рік, за новим тарифом щомісячний платіж становитиме 170/12*4,96 (тариф 4,14 та 20%ПДВ)=70,26 грн.



Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 м3 на рік, 300/12*4,96=124 грн щомісяця.



Квартира з газовим опаленням та обсягами 1600 м3 на рік – 1600/12*4,96=661,33 грн.



Будинок із газовим опаленням та 2100 м3 на рік – 2100/12*4,96=868 грн на місяць.

Найбільший оператор газорозподільних мереж Львова та області, приватна компанія «Львівгаз» планує різко підвищити вартість доставки газу для своїх абонентів на 2021 рік. Тариф, якщо його затвердить контрольна комісія, зросте у понад чотири рази – з 0,99 грн до 4,14 грн за 1 м3 без ПДВ.У листопаді у «Львівгазі» відбулось публічне обговорення щодо зміни тарифу на доставку (розподіл) газу для населення та непобутових споживачів. Керівництво компанії запропонувало збільшити вартість цієї послуги до 4,14 грн за 1 м3 без ПДВ, хоча нині вона становить 0,99 грн за 1м3 без ПДВ.Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.п.с.п.с.2 було б дуже справедливо, якби за всі дибільні нововведення платили б 73% уйобків-зелебобіків...