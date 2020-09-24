Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили?
чи який бізнес відкрили?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:03
Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили?
чи який бізнес відкрили?
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та як і до зміни)) За реквізитами хоч в особистому кабінеті Нафтогаза, хоч Приват24 чи будь-який інший банк.
У нас в регіоні казусів не було. Якщо залишиться заборгованість за попередні періоди, то погасити попередньому постачальнику.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:29
Теж на днях змінив на НГ.Сьогодні навіть з Пустомити газу дзвонили і питали , чому я їх покинув:)
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