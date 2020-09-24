Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили?
чи який бізнес відкрили?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:03
Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили?
чи який бізнес відкрили?
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та як і до зміни)) За реквізитами хоч в особистому кабінеті Нафтогаза, хоч Приват24 чи будь-який інший банк.
У нас в регіоні казусів не було. Якщо залишиться заборгованість за попередні періоди, то погасити попередньому постачальнику.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:29
Теж на днях змінив на НГ.Сьогодні навіть з Пустомити газу дзвонили і питали , чому я їх покинув:)
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:50
Зупиніть Землю - я зійду! ©
Панове - я злий!
Я дуже злий!
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!!
А все тому, що відвідав ВП...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:05
чи були якісь проблеми при переході?
робили через п24?
сусіди уже більше 2 місяців не можуть перейти, затягують їм цей процес.
дзвонять постійно, вмовляють залишитись
очевидно серйозний відтік пішов...
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:08
Отже, карткою оплатити поки не вийде.
Шкода, непокешбечимо
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