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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:03

Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили? :lol:
чи який бізнес відкрили? 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

V2 написав:Яким чином оплачуєте рахунок після зміни постачальника?
Казусів/палиць в колеса від попереднього постачальника не було?

Та як і до зміни)) За реквізитами хоч в особистому кабінеті Нафтогаза, хоч Приват24 чи будь-який інший банк.
У нас в регіоні казусів не було. Якщо залишиться заборгованість за попередні періоди, то погасити попередньому постачальнику.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:29

Теж на днях змінив на НГ.Сьогодні навіть з Пустомити газу дзвонили і питали , чому я їх покинув:)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:50

Зупиніть Землю - я зійду! ©

Панове - я злий! :twisted:
Я дуже злий! :twisted: :twisted:
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!! :shock:

А все тому, що відвідав ВП...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:05

  Bolt написав:Теж на днях змінив на НГ.Сьогодні навіть з Пустомити газу дзвонили і питали , чому я їх покинув:)


чи були якісь проблеми при переході?
робили через п24?
сусіди уже більше 2 місяців не можуть перейти, затягують їм цей процес.
дзвонять постійно, вмовляють залишитись
очевидно серйозний відтік пішов...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:08

  stryzhko написав:
V2 написав:Яким чином оплачуєте рахунок після зміни постачальника?
Казусів/палиць в колеса від попереднього постачальника не було?

Та як і до зміни)) За реквізитами хоч в особистому кабінеті Нафтогаза, хоч Приват24 чи будь-який інший банк.
У нас в регіоні казусів не було. Якщо залишиться заборгованість за попередні періоди, то погасити попередньому постачальнику.


Отже, карткою оплатити поки не вийде.
Шкода, непокешбечимо :(
V2
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