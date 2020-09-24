Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили?
чи який бізнес відкрили?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:03
Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили?
чи який бізнес відкрили?
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та як і до зміни)) За реквізитами хоч в особистому кабінеті Нафтогаза, хоч Приват24 чи будь-який інший банк.
У нас в регіоні казусів не було. Якщо залишиться заборгованість за попередні періоди, то погасити попередньому постачальнику.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:29
Теж на днях змінив на НГ.Сьогодні навіть з Пустомити газу дзвонили і питали , чому я їх покинув:)
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:50
Зупиніть Землю - я зійду! ©
Панове - я злий!
Я дуже злий!
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!!
А все тому, що відвідав ВП...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:05
чи були якісь проблеми при переході?
робили через п24?
сусіди уже більше 2 місяців не можуть перейти, затягують їм цей процес.
дзвонять постійно, вмовляють залишитись
очевидно серйозний відтік пішов...
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:08
Отже, карткою оплатити поки не вийде.
Шкода, непокешбечимо
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:15
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:41
Що значить затягують?!Берете і переходите.
Заходите на сайт:
Заповнюєте заявку.Вам скидують договір .Роздруковуєте.Підписуєте.
Далі фоткаєте , або скануєте паспорт, документ право власності на нерухомість, останню квитанцію оплати .І на тому сайті скидаєте.
В мене не пішло.Писало помилка.
Тоді я то все сфоткав телефоном і відправив на :
contact@gas.ua
Ні якого підтвердження звідти не приходило, але буквально через три подзвонила контролер з Пустомитів в казала, що прийде на звірку у зв'язку з переходом.Тобто заканало.
Сьогодні звонили з Львівгазу питали, чого від них тікаю:)
Можна також подати документи , через відділення ПУМБ(тобто прийти туда з документами і там відсканують і відправлять)
Для квартир той перехід може і не має сенсу.Просто в мене розхід газу в будинку біля 2000кубів на рік.Тож це є вигідним.
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:38
Залишилось лиш пару квартир на самих верхніх поверхах і то, на передостанньому - вже все заброньовано, - хіба, якщо відмовляться, то...
Є ще в іншій черзі - і то більша половина будинку знизу - вже розібрана
Я то веселі смайлики ставлю - але реально - кров нагла заливає, що немає нормального вибору!
І розумію, що вони самі ж спеціально підтасовують, але купити щось з-під прилавка для чужих/з вулиці, ще й які мають обмаль грошей - нічого нема!
А пізніше ж будуть продавати через своїх же підставних, але дорожче!
Коротше, мене щось останні поверхи не веселять - тим більше, що вид з вікна тільки в сусідній будинок!
То ж більше схиляюсь до іншої черги, але ломаю голову над наступним:
Брати "видову", чи НЕ "видову", але з кращим плануванням?(більш просторіше)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
запахло смаженим!
так їх, курдупелів, хай знають як людей обкрадати, гади
+50грн !
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