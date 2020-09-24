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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:03

Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили? :lol:
чи який бізнес відкрили? 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

V2 написав:Яким чином оплачуєте рахунок після зміни постачальника?
Казусів/палиць в колеса від попереднього постачальника не було?

Та як і до зміни)) За реквізитами хоч в особистому кабінеті Нафтогаза, хоч Приват24 чи будь-який інший банк.
У нас в регіоні казусів не було. Якщо залишиться заборгованість за попередні періоди, то погасити попередньому постачальнику.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:29

Теж на днях змінив на НГ.Сьогодні навіть з Пустомити газу дзвонили і питали , чому я їх покинув:)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:50

Зупиніть Землю - я зійду! ©

Панове - я злий! :twisted:
Я дуже злий! :twisted: :twisted:
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!! :shock:

А все тому, що відвідав ВП...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:05

  Bolt написав:Теж на днях змінив на НГ.Сьогодні навіть з Пустомити газу дзвонили і питали , чому я їх покинув:)


чи були якісь проблеми при переході?
робили через п24?
сусіди уже більше 2 місяців не можуть перейти, затягують їм цей процес.
дзвонять постійно, вмовляють залишитись
очевидно серйозний відтік пішов...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:08

  stryzhko написав:
V2 написав:Яким чином оплачуєте рахунок після зміни постачальника?
Казусів/палиць в колеса від попереднього постачальника не було?

Та як і до зміни)) За реквізитами хоч в особистому кабінеті Нафтогаза, хоч Приват24 чи будь-який інший банк.
У нас в регіоні казусів не було. Якщо залишиться заборгованість за попередні періоди, то погасити попередньому постачальнику.


Отже, карткою оплатити поки не вийде.
Шкода, непокешбечимо :(
V2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:15

  Долярчик написав:Панове - я злий! :twisted:
Я дуже злий! :twisted: :twisted:
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!! :shock:

А все тому, що відвідав ВП...

Квартири всі розкупили і ціна низька тільки якщо без кредиту?
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:41

  jump написав:
  Bolt написав:Теж на днях змінив на НГ.Сьогодні навіть з Пустомити газу дзвонили і питали , чому я їх покинув:)


чи були якісь проблеми при переході?
робили через п24?
сусіди уже більше 2 місяців не можуть перейти, затягують їм цей процес.
дзвонять постійно, вмовляють залишитись
очевидно серйозний відтік пішов...

Що значить затягують?!Берете і переходите.
Заходите на сайт:
https://gas.ua/home/join
Заповнюєте заявку.Вам скидують договір .Роздруковуєте.Підписуєте.
Далі фоткаєте , або скануєте паспорт, документ право власності на нерухомість, останню квитанцію оплати .І на тому сайті скидаєте.
В мене не пішло.Писало помилка.
Тоді я то все сфоткав телефоном і відправив на :
contact@gas.ua
Ні якого підтвердження звідти не приходило, але буквально через три подзвонила контролер з Пустомитів в казала, що прийде на звірку у зв'язку з переходом.Тобто заканало.
Сьогодні звонили з Львівгазу питали, чого від них тікаю:)
Можна також подати документи , через відділення ПУМБ(тобто прийти туда з документами і там відсканують і відправлять)
Для квартир той перехід може і не має сенсу.Просто в мене розхід газу в будинку біля 2000кубів на рік.Тож це є вигідним.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:38

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:Панове - я злий! :twiste
Я дуже злий! :twis
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!! :shock

А все тому, що відвідав ВП...

Квартири всі розкупили і ціна низька тільки якщо без кредиту?

Залишилось лиш пару квартир на самих верхніх поверхах :lol: і то, на передостанньому - вже все заброньовано, - хіба, якщо відмовляться, то... :lol:

Є ще в іншій черзі - і то більша половина будинку знизу - вже розібрана :lol:

Я то веселі смайлики ставлю - але реально - кров нагла заливає, що немає нормального вибору!
І розумію, що вони самі ж спеціально підтасовують, але купити щось з-під прилавка для чужих/з вулиці, ще й які мають обмаль грошей - нічого нема!
А пізніше ж будуть продавати через своїх же підставних, але дорожче! :wink:

Коротше, мене щось останні поверхи не веселять - тим більше, що вид з вікна тільки в сусідній будинок!
То ж більше схиляюсь до іншої черги, але ломаю голову над наступним:
Брати "видову", чи НЕ "видову", але з кращим плануванням?(більш просторіше)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Сьогодні звонили з Львівгазу питали, чого від них тікаю:)


запахло смаженим!

так їх, курдупелів, хай знають як людей обкрадати, гади
+50грн !
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greenozon
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