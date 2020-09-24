запахло смаженим!
так їх, курдупелів, хай знають як людей обкрадати, гади
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
запахло смаженим!
так їх, курдупелів, хай знають як людей обкрадати, гади
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:02
Саме цікаве, в той же день дзвонили з Укртелекому і питалися , чому я відмовився від стаціонарного номеру( два роки лупили з мене по 40грн/міс за збереження номера).Та , чи намагалася їхня працівниця вмовити мене лишитися їх кліентом
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