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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Сьогодні звонили з Львівгазу питали, чого від них тікаю:)


запахло смаженим!

так їх, курдупелів, хай знають як людей обкрадати, гади
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:02

  greenozon написав:
  Bolt написав:Сьогодні звонили з Львівгазу питали, чого від них тікаю:)


запахло смаженим!

так їх, курдупелів, хай знають як людей обкрадати, гади

Саме цікаве, в той же день дзвонили з Укртелекому і питалися , чому я відмовився від стаціонарного номеру( два роки лупили з мене по 40грн/міс за збереження номера).Та , чи намагалася їхня працівниця вмовити мене лишитися їх кліентом :)
Bolt
 
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  #<1 ... 589590591592
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